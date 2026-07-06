運動雲

>

快訊／兩岸對決！林庭謙狂砍28分　中華男籃仍18分不敵中國

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃林庭謙轟下28分、5籃板、4抄截表現出色。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在2027世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段，日前精彩19分大逆轉擊敗南韓後，6日在小組賽最終戰再度遭遇強敵中國。此戰中華隊只要贏球就能「自力晉級」第4階段，否則就要期待晚間日本擊敗南韓，讓中華隊以分組第3名晉級。此戰中國掌握籃板優勢，最終仍以92比74大勝，中華隊林庭謙砍下28分、5籃板、4抄截表現出色。

這場比賽仍在南韓高陽體育館進行，由於採取「第3地主場」模式，此戰表定為中國隊主場，開賽中國隊雙後衛趙繼偉、龐崢麟就有強勢發揮，徹底切斷陳盈駿與林庭謙的串連發揮，首節打完中國就以25比13取得雙位數領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節開局中國隊由楊瀚森內線單打站上罰球線取分，隨後包括王俊杰、趙繼偉連續三分彈，李弘權也強勢單打得手，中華隊無法掌握籃板發動快攻情況下，中國一度以48比22徹底壓制中華男籃。

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲中國男籃NBA等級好手楊瀚森此戰貢獻10分、5籃板。（圖／取自FIBA官網）

隨後中華隊雖然靠著馬建豪切入完成3分打，隨後又在上半場投進壓哨兩分球，但中國半場終了仍以54比28大幅領先中華隊。

第3節中國持續擴大領先來到27分之多，反觀中華隊僅能靠林庭謙單打取分，中國NBA好手楊瀚森持續單打中華隊禁區守護神高柏鎧，造成他吞下個人本場第4犯，隨後「台灣隊長」陳盈駿一次切入大轉身得手，但3節打完中華隊仍以48比72大幅落後。

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃「台灣隊長」陳盈駿此戰也有19分、4籃板、6助攻。（圖／取自FIBA官網）

但末節中華隊持續不放棄追分，手感最火燙的林庭謙跳投精準破網，將落後縮小為19分，但中國男籃李弘權此時跳出連續搶分，又讓中國男籃打出一波氣勢，將領先擴大回到20分以上差距。但中華隊不放棄，高柏鎧終場前2分14秒再度禁區爆扣得手，逼使中國喊出暫停。但無奈中華隊上半場落後幅度過大，最終中華隊以18分輸球。

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲馬建豪此戰有8分、8籃板貢獻。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中華隊林庭謙陳盈駿馬建豪高柏鎧中國男籃楊瀚森世界盃亞洲區資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

新北國王與17LIVE直播合作　啦啦隊正式更名「17LIVE QUEENS」

新北國王與17LIVE直播合作　啦啦隊正式更名「17LIVE QUEENS」

高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」規模創紀錄　養傷仍心繫中華隊

高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」規模創紀錄　養傷仍心繫中華隊

梅西領軍「藍白軍團」強碰非洲藍鯊　維德角鐵桶陣拚神蹟

梅西領軍「藍白軍團」強碰非洲藍鯊　維德角鐵桶陣拚神蹟

「鎧之巨人」抗韓奪勝　高柏鎧大讚後衛群：他們才是真正的戰士

「鎧之巨人」抗韓奪勝　高柏鎧大讚後衛群：他們才是真正的戰士

快訊／中華男籃19分驚天逆轉勝南韓　圖齊：來台兩年最美好勝利

快訊／中華男籃19分驚天逆轉勝南韓　圖齊：來台兩年最美好勝利

中華男籃史詩級19分逆轉勝南韓　韓媒崩潰狂喊「高陽慘案」

中華男籃史詩級19分逆轉勝南韓　韓媒崩潰狂喊「高陽慘案」

天后戴資穎與學童同樂　透露不打羽球想當「波麗士大人」

天后戴資穎與學童同樂　透露不打羽球想當「波麗士大人」

台北馬拉松12月20日震撼開跑！　金標規格挑戰「SUB 3」神領域

台北馬拉松12月20日震撼開跑！　金標規格挑戰「SUB 3」神領域

揭秘與「甜瓜」把話說開　林書豪：我們已找回友誼

揭秘與「甜瓜」把話說開　林書豪：我們已找回友誼

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366