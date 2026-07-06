快訊／兩岸對決！林庭謙狂砍28分　中華男籃仍18分不敵中國

▲中華男籃林庭謙轟下28分、5籃板、4抄截表現出色。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在2027世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段，日前精彩19分大逆轉擊敗南韓後，6日在小組賽最終戰再度遭遇強敵中國。此戰中華隊只要贏球就能「自力晉級」第4階段，否則就要期待晚間日本擊敗南韓，讓中華隊以分組第3名晉級。此戰中國掌握籃板優勢，最終仍以92比74大勝，中華隊林庭謙砍下28分、5籃板、4抄截表現出色。

這場比賽仍在南韓高陽體育館進行，由於採取「第3地主場」模式，此戰表定為中國隊主場，開賽中國隊雙後衛趙繼偉、龐崢麟就有強勢發揮，徹底切斷陳盈駿與林庭謙的串連發揮，首節打完中國就以25比13取得雙位數領先。

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次節開局中國隊由楊瀚森內線單打站上罰球線取分，隨後包括王俊杰、趙繼偉連續三分彈，李弘權也強勢單打得手，中華隊無法掌握籃板發動快攻情況下，中國一度以48比22徹底壓制中華男籃。

▲中國男籃NBA等級好手楊瀚森此戰貢獻10分、5籃板。（圖／取自FIBA官網）

隨後中華隊雖然靠著馬建豪切入完成3分打，隨後又在上半場投進壓哨兩分球，但中國半場終了仍以54比28大幅領先中華隊。

第3節中國持續擴大領先來到27分之多，反觀中華隊僅能靠林庭謙單打取分，中國NBA好手楊瀚森持續單打中華隊禁區守護神高柏鎧，造成他吞下個人本場第4犯，隨後「台灣隊長」陳盈駿一次切入大轉身得手，但3節打完中華隊仍以48比72大幅落後。

▲中華男籃「台灣隊長」陳盈駿此戰也有19分、4籃板、6助攻。（圖／取自FIBA官網）

但末節中華隊持續不放棄追分，手感最火燙的林庭謙跳投精準破網，將落後縮小為19分，但中國男籃李弘權此時跳出連續搶分，又讓中國男籃打出一波氣勢，將領先擴大回到20分以上差距。但中華隊不放棄，高柏鎧終場前2分14秒再度禁區爆扣得手，逼使中國喊出暫停。但無奈中華隊上半場落後幅度過大，最終中華隊以18分輸球。

▲馬建豪此戰有8分、8籃板貢獻。（圖／取自FIBA官網）