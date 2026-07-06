新北國王與17LIVE直播合作　啦啦隊正式更名「17LIVE QUEENS」

▲新北國王與17直播合作，啦啦隊正式更名為17LIVE QUEENS。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職籃娛樂市場再傳重磅消息！新北國王籃球隊今日（6日）正式宣布，與亞洲直播自媒體領導品牌 17LIVE 達成協議，雙方將展開為期三年的啦啦隊冠名合作。這項跨界結盟不僅象徵職籃娛樂 IP 邁向新階段，國王啦啦隊也將正式以「17LIVE QUEENS」全新身份亮相，力拼打造全台最強的「虛實整合」應援生態系。

近年來職籃戰火不僅在場內，場邊的「女神經濟」更是兵家必爭之地。國王旗下啦啦隊 QUEENS 自成軍以來，憑藉 13 位成員的強大陣容，包含引進韓籍成員提升演出層次，並推出原創單曲《SHINE ON》，成功在社群聲量與主場演出創下隊史新高。

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此次雙方簽下三年長約，合作內容涵蓋官方直播內容、品牌冠名、每季女孩選秀計畫，以及專屬的 17LIVE 主題週。未來「17LIVE QUEENS」成員將全面進駐直播平台，透過即時互動拉近與球迷的距離，讓粉絲不僅能在球場感受熱力，線上也能深度參與女孩們的成長歷程。

對於這項指標性合作，新北國王營運長齊文駿直言，「這份紀錄是市場對 QUEENS 品牌價值最直接的肯定！」他強調，過去一年球團在人才培育與演出品質投入巨大心力，如今轉化為實質商業價值。未來將資源直接回饋於人才培育與主場製作，持續提升球迷的觀賽體驗，「QUEENS 才剛起步！」

17LIVE 總經理蔡國棟則表示，國王隊追求冠軍的韌性與 17LIVE 創新挑戰的文化不謀而合。希望透過頂尖直播技術與集團跨國資源，結合線上的超高凝聚力，為球隊蓄積最強大的爭冠動能，並帶領「17LIVE QUEENS」走向國際，展現台灣職籃的熱情。

此外，最令粉絲期待的「啦啦隊新成員徵選計畫」也即將啟動。本次選拔將首度導入 17LIVE 專屬票選機制，將決定權交給粉絲，共同見證新一代女神的誕生。相關徵選機制與活動時程，球團將於近期正式公告，勢必再掀起一波應援話題熱潮。