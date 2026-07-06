亞運棒球名單最快10日揭曉　旅外投手群成徵召重點

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

名古屋亞運9月開打，中華隊名單受矚目，除了徵召中職各隊好手之外，旅外好手也在名單之列，棒協目前正在等待球團回覆，預計10日公布名單。

為拚亞運成績，中華隊徵詢的不少都是年初曾參加經典賽的好手。旅外球員以投手為主，也有部分野手，據了解，古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、潘文輝、鄭宗哲等，以及效力韓職韓華鷹的左投王彥程也在列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊投手莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

目前在火腿二軍的捕手林家正擁有豐富國家隊經驗，原本也收到中華隊徵詢，不過他今年與火腿簽約9月尚在球季中，且他沒受到兵役列管，據了解，球團已經婉拒參賽，因此未在中華隊名單之列。

針對亞運名單部分，中華棒協秘書長林宗成表示，「中華奧會亞運報名期限為7月1日，先提交一份名單，徵召旅外球員作業還在進行中，有可能7月10日完成，以利在此之前完成作業並公布。7月10日公布的名單或許跟7月1日一樣，也有可能不一樣。」被問及若有球團針對列管球員表達希望不受徵召的立場，他則回應，目前不針對個別球員情況作說明。

▲WBC中華隊投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）