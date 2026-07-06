高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」規模創紀錄　養傷仍心繫中華隊

▲高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」指導後進，即便養傷仍心繫中華隊。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

邁入第5個年頭，TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹所舉辦的指標性活動「豹小子夏令營」，6日於桃園北科附工熱力登場。今年營隊規模再創新高，首梯次由新科年度MVP「小高」高錦瑋領軍，攜手射手黃鎮、莊博元化身客座教練。目前正值傷後復健期的高錦瑋，雖然遺憾無緣此次中華男籃陣容，但他強調目前首要任務是「把傷養好」，並在營隊中將自身所學傾囊相授，傳承給桃園在地的籃球幼苗。

身為雲豹休賽季的指標性傳統，「豹小子夏令營」今年吸引眾多國小4至6年級學員熱烈參與，報名人數更創下歷年新高。雲豹球團表示，營隊舉辦至今已成為球隊深耕桃園在地的象徵，看著許多「舊生」回鍋，代表球隊經營在地化已見成效，期盼讓更多孩子在純粹的環境中享受籃球樂趣。

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今日首梯次課程，由人氣王高錦瑋親自坐鎮，帶領小球員從基礎運球、基本動作紮根，現場更延續去年大受好評的「雲豹1on1單打王」對抗賽，讓學員在實戰中展現鬥志。高錦瑋感性表示，「看到這麼多孩子在場上盡情奔跑，用正確的方式引導他們，自己也充滿成就感。」

值得關注的是，目前中華男籃正積極備戰世界盃亞洲區資格賽第3輪，高錦瑋因傷勢影響，未能列入本次國家隊名單。對此，小高坦言養傷期間仍高度關注中華隊動態，「目前我的首要任務就是把傷徹底養好，期待痊癒後能再次投入國家隊集訓。這段時間我也會好好陪伴夏令營的小學員，把所學傳承下去。」

本次「豹小子夏令營」首梯次將進行至7月10日，第2梯次則接力於7月13日至17日登場。雲豹球團強調，未來將持續貫徹桃園在地化經營理念，計畫在休賽季擴大舉辦更多基層籃球活動，持續為桃園籃球培育未來之星。