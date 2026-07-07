道奇新秀大聯盟初登場前痛失家人　羅伯斯憶自身經歷

▲阿方索（Eliezer Alfonzo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）今日迎來大聯盟生涯初登場，卻在賽前得知妹妹與繼母於委內瑞拉強震中罹難，對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到這名新秀時，除了肯定他完成生涯夢想，也坦言自己曾在球員時期遇上變故，因此更能體會阿方索此刻的心情。

阿方索出生於委內瑞拉，本場對聖地牙哥教士之戰迎來大聯盟初登場，然而，委內瑞拉6月24日發生規模7.2及7.5強震，至今已造成超過3300人罹難，阿方索的妹妹與繼母也在這場災難中不幸喪生。

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談到阿方索的表現，羅伯斯表示，「他沒有把情緒表露出來，我很高興他今天完成了（大聯盟初登場）這個夢想，我知道他的家人一定整天都在他的心裡，他今天真的完成了一項非常出色的工作。」

不過，羅伯斯也感嘆，當比賽結束後，阿方索終究還是必須面對失去親人的現實，「這是一件令人非常心痛、非常悲慘的事情，我們會盡我們所能去支持他。」

羅伯斯也分享自身經歷，「（球員時期）春訓接近尾聲時，我失去了父親，但即便如此，我還是必須繼續向新球季邁進，繼續做好準備，那絕對不是一件容易的事，球員首先也是一個人，家人永遠是最重要的。」

羅伯斯最後表示，「身為球員，我們可以暫時調整心情，把情緒先放在一旁完成比賽，但內心仍然會非常痛苦，我相信，現在一定有很多人在支持著他。」