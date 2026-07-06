快訊／SBL頂尖射手挑戰PLG職籃　洋基工程宣布簡家暐加盟

▲簡家暐站上PLG職籃舞台，加盟洋基工程。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

洋基工程籃球隊補強腳步不停歇！球團今（6）日正式宣佈，簽下擁有優異外線火力的鋒線好手簡家暐。期盼藉由他精準的長程火砲與防守拚勁，進一步深耕本土球員戰力深度，為新賽季進攻端注入更多能量。

現年27歲的簡家暐，學生時代便是名校出身，歷經明仁國中、南山高中及台灣師大等傳統勁旅洗禮，並在2020年SBL新人選秀會獲得台灣銀行青睞。簡家暐不僅具備優異的投射手感，積極的防守態度更是他在場上的招牌，能在攻守轉換中提供球隊更多戰術選擇。

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第23季SBL聯賽，簡家暐平均可繳出10.3分、1.9籃板、2.1助攻，整體三分球命中率則為25.8％，每場可投進1.2顆三分球。

洋基工程球團表示，簡家暐過去幾年在賽事中穩定累積經驗，除了原有的外線威脅性，近年更持續強化無球跑動與防守端的判斷意識。相信他的加入能有效提升本土陣容的競爭力，成為鋒線上的即戰力要角，為團隊帶來更多可能性。

生涯邁向新篇章，簡家暐表示，「很開心能加入洋基工程籃球隊，對我來說，踏上職業舞台是全新的挑戰。接下來我會按照球團規劃，按部就班融入體系，全力完成教練團交付的任務，並展現最積極的態度備戰新賽季。」