洋基15戰12敗瀕崩盤！王牌施利特勒明扛止血重任　關鍵4連戰強碰光芒

▲Cam Schlittler。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基近期陷入嚴重低潮，近15戰吞下12敗，期間總得失分以41比86遭對手大幅壓制，目前在美東落後坦帕灣光芒4場勝差。

條紋軍將於明日作客Tropicana Field，展開對光芒的關鍵4連戰，首戰將由王牌右投施利特勒（Cam Schlittler）掛帥先發，肩負率隊重回正軌的重任。

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施利特勒雖然尚未在大聯盟完整打滿一個球季，但已逐漸成為洋基先發輪值中的核心人物；進入本週前，他在Baseball Reference統計中，以3.6的勝利貢獻值（WAR）、2.08防禦率以及203的進階防禦率（ERA+）領先美聯投手。

此外，施利特勒本季前18場先發的防禦率，是洋基投手近40年來同期第2低的表現，僅次於塞維里諾（Luis Severino）在2018年前18場先發繳出的1.98防禦率。

對目前的洋基而言，這場比賽不只是系列賽首戰，更可能是球隊能否止跌反彈的重要分水嶺；洋基上一場優質先發已經要追溯到6月24日對底特律老虎一役，當時韋瑟斯（Ryan Weathers）主投6局失2分（1自責），幫助球隊穩住戰局。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言，近期先發輪值確實出現起伏，「我們現在正面臨人員耗損的情況，有幾位投手有過幾場艱難的先發，但我不認為那代表他們目前真正的狀態，也不代表他們實際投球的水準。」

這將是施利特勒本季第2度對上光芒；4月12日他曾面對光芒吞下2026年球季首敗，該役主投5局失3分，送出8次三振，最終洋基以4比5落敗。

當時施利特勒賽後表示，「我們有很棒的打線，我只是必須在那種時候支援他們，但我沒有做到；我必須在那方面做得更好，並且限制失分。」

IS HAVING TWO HOME RUNS BY THE THIRD INNING A GOOD THING? pic.twitter.com/Xc4wKPQU6q — Detroit Tigers (@tigers) June 30, 2026

綜觀施利特勒上一場先發，他對老虎表現不理想，洋基最終以3比9落敗，他單場失掉本季新高6分，並被敲出4支全壘打，其中3轟集中在首局；賽後他也沒有迴避責任。

施利特勒表示，「第1局很多時候我都取得球數領先，只是兩好球後沒有執行好，面對一支喜歡攻擊速球、把球打到空中的球隊，我就是沒有完成任務；我只是沒有在關鍵時刻投出正確的球。」