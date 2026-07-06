韓媒質疑洪明甫赴美「避風頭」　韓國隊醫抱不平：去找家人是逃避？

▲前韓國隊總教練洪明甫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國在2026年世界盃小組賽遭淘汰後，總教練洪明甫宣布請辭，隨後前往美國洛杉磯探望家人，遭部分韓媒形容為「逃避式赴美」，對此，隨隊征戰本屆世界盃的韓國隊首席隊醫宋俊燮公開發文替洪明甫發聲，強調所有批評都應建立在事實基礎上，並反問，「回到家人身邊，難道就是逃避嗎？」

宋俊燮4日在社群媒體寫道，「當你最痛苦、最煎熬、最疲憊的時候，你會去找誰？答案就是家人。」他表示，看到媒體以「洪明甫為了逃避而前往洛杉磯」作為報導內容，讓他感到相當難過，「回到家人身邊，難道就是逃避嗎？」

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宋俊燮曾擔任2014年及2026年世界盃韓國代表隊首席隊醫，與洪明甫有多年共事經驗。

洪明甫於本月2日前往美國洛杉磯，在仁川機場離境前面對媒體表示，「我有想說的話，但總有一天會把事情好好說清楚。」至於外界質疑球隊因內鬨導致世界盃出局，他則否認表示，「球隊整體沒有內鬨，之前我也說過，整支球隊沒有內部紛爭。」

談到是否會返韓出席國會可能舉行的聽證會，洪明甫回應，「我不知道，因為我還不確定什麼時候回國。」

韓國本屆世界盃在A組取得1勝2敗，先擊敗捷克，隨後不敵墨西哥及南非，最終無緣晉級淘汰賽，返國兩天後，洪明甫便飛往美國，也引發外界質疑他是否有意避開後續輿論及調查。

對此，宋俊燮表示，「所有批評都應建立在正確的事實之上，否則其正當性與健康性都會受到質疑。」他也坦言，「不知道是因為時差，還是因為心情太沉重，整晚都睡不著。」

目前韓國文化體育觀光部已宣布將針對大韓足球協會展開特別監察，並成立委員會調查本屆世界盃小組賽出局原因，同時國會也正推動召開足協聽證會，洪明甫是否返國接受相關調查，仍是外界關注焦點。