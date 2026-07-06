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C羅再當西班牙殺手？葡萄牙力拚連2屆闖8強　歷史數據曝光

▲2026世足、世界盃葡萄牙C羅、克羅埃西亞佩里西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅曾在2018年世界盃小組賽，對西班牙單場攻進3球。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強迎來全球球迷屏息以待的「伊比利半島內戰」！台灣時間明（7）日，葡萄牙將與西班牙在達拉斯爭奪8強門票。西班牙帶著「34場不敗」之姿霸氣叩關；而擁有C羅（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙，則力拚隊史首次連兩屆闖進8強，一場頂尖對決一觸即發。

西班牙挑戰賽史零封神話

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「無敵艦隊」本屆展現出令人窒息的防守統治力，開賽至今連續4場未失一球，寫下歐洲球隊自2006年以來的最佳守備表現。若算前2屆賽事，西班牙已在世界盃連續5場締造完封（Clean Sheet）。只要此戰能擋下葡萄牙火力，就能創下世界盃史上史無前例的「連6場零失球」紀錄。數據顯示，西班牙本屆場均預期進球與失球差高達完美的+1.80（2.0 xG - 0.2 xGA），攻守極度均衡。

「西班牙殺手」C羅領軍破陣

要打穿西班牙，葡萄牙陣中藏著最強致命武器。C羅生涯面對西班牙已攻入4球，外界絕對不會忘記他在2018年小組賽上演的史詩級帽子戲法；加上25歲前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos）在淘汰賽展現出驚人效率，平均每34分鐘就能參與一次進球，日前更在32強對陣克羅埃西亞時於補時階段絕殺對手。葡萄牙本屆場均預期進球值高達1.60，這股強大火力將是撕裂對手防線的利刃。

▲西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）。沙烏地阿拉伯隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

無敵艦隊攻守俱佳　狂追35戰不敗

西班牙目前的團隊氣勢也達到巔峰，在國際賽已拉出誇張的34場不敗（25勝9和）狂潮，距離隊史最長紀錄僅差一場。鋒線上不僅有18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）坐鎮，前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）更已轟進4球，狀態火燙，為總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的11場大賽不敗紀錄增添最強底氣。

宿命對決！伊比利半島德比恩怨史

回顧兩軍交手脈絡，這將是雙方在重大賽事（世界盃與歐國盃）的第6次碰頭，過去戰績1勝1敗3和完全平分秋色。雙方近12次交手，葡萄牙僅在2004年贏過1次，其餘吞下6和5敗。這場火星撞地球的對決，不僅是防守與進攻的風格碰撞，更承載著兩國長年的足球恩怨，無論誰能拿下這張8強門票，都注定在足球史上寫下新的一頁。

關鍵字： 2026世足世界盃葡萄牙西班牙

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