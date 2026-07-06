張弘稜單場挨3轟狂失7分　柯敬賢5打席熄火後炸本季第13轟

▲柯敬賢炸裂本季13轟！ （圖／截自Ontario Tower Buzzers）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

旅美台灣好手6日(台灣時間)共有多人出賽，其中效力海盜高階1A的張弘稜掛帥先發卻慘遭狙擊，單場被敲3發全壘打，僅投2.2局就失掉7分，防禦率突破9大關。效力道奇1A的柯敬賢則傳來好消息，他在9局上炸裂本季第13轟，維持出色的長打手感。

張弘稜此役面對光芒高階1A先發登板，首局順利壓制對手，不過2局上開始遭遇重擊，投出保送後，一顆外角球遭寇梅納瑞茲（Carlos Colmenarez）掃出中左外野方向2分砲，球隊瞬間陷入1:2落後。



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3局上張弘稜狀況仍未回穩，一上來就遭光芒農場第12名新秀史密斯（Aidan Smith）狙擊，接著又投出保送及敲出安打，面對第4棒麥考伊（Ryan McCoy），同樣是外角球被逮中，再挨一發3分砲。

挨轟後張弘稜持續陷入危機，再被敲安後雖抓下出局數，但因暴投讓跑者推進至三壘，隨後被打出滾地球送回第7分，最終提前退場。共計主投2.2局，被敲6支安打，其中包含3轟，失掉7分，送出3次三振、3次保送，賽後防禦率上升至9.12。

另一方面，柯敬賢代表道奇1A出賽，前5個打席都沒有安打進帳，還吞下2次三振，不過最後一個打席他把握機會。9局上一、二壘有人時，成功夯出一發3分砲，這是他本季第13發全壘打，目前打擊率2成87、OPS維持在.919。

此外，效力費城人2A的潘文輝中繼登板1局，雖被敲1支安打，但成功守住沒有失分，連續3場出賽無失分，防禦率降至3.86。