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樂極生悲！英格蘭老將場邊慶祝竟摔傷手腕緊急送醫

▲英格蘭老將亨德森（Jordan Henderson）場邊慶祝翻過廣告看板時不甚摔傷手腕。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭老將亨德森（Jordan Henderson）場邊慶祝翻過廣告看板時不甚摔傷手腕。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強英格蘭在墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca），克服少打一人的紅牌危機以3比2險勝地主墨西哥、挺進8強，然而就在全隊與看台球迷合唱慶祝時，36歲的資深中場亨德森（Jordan Henderson）試圖飛越球門後方的廣告看板與粉絲同樂，卻不慎失足重摔導致手腕嚴重受傷緊急送醫。

效力於英超布倫特福德的亨德森此役並未獲得上場機會，在場邊熱身時還因抗議領到一張黃牌，但他在終場哨響後仍興奮參與慶祝，當全隊與球迷合唱經典歌曲《Wonderwall》時，激動的亨德森試圖翻越廣告看板，卻意外滑倒、以手腕著地重摔。防護人員隨即推來擔架，將神情無比痛苦的亨德森抬離現場並緊急送醫。

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這起意外驚動了英格蘭教練團，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽後記者會上神情嚴肅，證實亨德森遭遇了極為嚴重的手腕傷勢：「喬丹（亨德森）摔得不輕，傷到了他的手腕，看起來真的很嚴重。他已經被送往醫院了。這與今晚贏球的歡樂氣氛顯得格格不入，我現在心情很沉重，還不知道後續的醫療程序會如何。」

現年36歲的亨德森是這支年輕三獅軍團陣中經驗相當豐富的老將，本屆世界盃至今僅在小組賽對陣巴拿馬之戰中替補登場。

而順利挺進8強的英格蘭，將於台灣時間7月12日凌晨5時移師邁阿密，在8強賽正面硬碰由神鋒哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊，全力爭取4強門票。

關鍵字： 2026世足英格蘭世界盃亨德森墨西哥足球

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