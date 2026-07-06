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巴西媒體曝內馬爾PK前回擊門將「別小看我」　讀唇對話內容一次看

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃16強淘汰賽稍早爆出震撼結果，傳統強權巴西以1比2不敵挪威無緣晉級8強；連續4屆征戰世界盃的巴西球星內馬爾（Neymar Júnior）在下半場傷停補時操刀12碼破門，攻下本屆賽事個人首球、生涯世界盃第9球，不過他在罰球前與挪威門將尼蘭（Ørjan Nyland）的場上對話，賽後意外成為外界熱議焦點。

▲Neymar。（圖／達志影像／美聯社）

▲Neymar。（圖／達志影像／美聯社）

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這場比賽巴西上半場第14分鐘原本有機會先馳得點，當時吉馬良斯（Bruno Guimarães）站上12碼點，卻遭尼蘭成功擋下，讓巴西錯失破門良機；挪威隨後靠著穩固防守與哈蘭德關鍵反擊，在下半場建立2比0領先。

比賽進入傷停補時階段，巴西獲得本場第2次12碼機會，內馬爾（Neymar Júnior）親自操刀；轉播畫面捕捉到他在起腳前與尼蘭短暫交談，雙方似乎互不相讓。

巴西媒體《Globo Esporte》報導指出，節目《Fantástico》的讀唇術單元「Jogo Falado」還原了兩人當時的對話。

內馬爾先問，「你希望我把12碼踢到哪裡？」

尼蘭回應，「門柱，你試著踢中門柱啊。」

內馬爾隨即反嗆，「面對我，你可不能這樣；別小看我，蠢貨。」

完成這段火藥味十足的對話後，內馬爾緩緩助跑，冷靜將球推向球門右下角，成功替巴西追回一球；不過這顆進球來得太晚，巴西最終仍以1比2敗給挪威，提前結束本屆世界盃之旅。

這顆12碼不只是內馬爾本屆賽事首球，也是他世界盃生涯第9球，但無法挽救巴西出局命運；終場哨響後，內馬爾情緒潰堤，在球場上落淚，隊友紛紛上前安慰，賽後他也正式表明，將從巴西國家隊退役，為自己的桑巴軍團生涯畫下句點。

關鍵字： 2026世足、巴西、足球、挪威、哈蘭德、尼蘭

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