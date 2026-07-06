巴西媒體曝內馬爾PK前回擊門將「別小看我」　讀唇對話內容一次看

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃16強淘汰賽稍早爆出震撼結果，傳統強權巴西以1比2不敵挪威無緣晉級8強；連續4屆征戰世界盃的巴西球星內馬爾（Neymar Júnior）在下半場傷停補時操刀12碼破門，攻下本屆賽事個人首球、生涯世界盃第9球，不過他在罰球前與挪威門將尼蘭（Ørjan Nyland）的場上對話，賽後意外成為外界熱議焦點。

▲Neymar。（圖／達志影像／美聯社）



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"Not to me! Not to me!"



What Neymar told Norway goalkeeper Ørjan Nyland after scoring penalty in Brazil's World Cup defeathttps://t.co/wMm6XOgPnD — TOI Sports (@toisports) July 6, 2026

這場比賽巴西上半場第14分鐘原本有機會先馳得點，當時吉馬良斯（Bruno Guimarães）站上12碼點，卻遭尼蘭成功擋下，讓巴西錯失破門良機；挪威隨後靠著穩固防守與哈蘭德關鍵反擊，在下半場建立2比0領先。

比賽進入傷停補時階段，巴西獲得本場第2次12碼機會，內馬爾（Neymar Júnior）親自操刀；轉播畫面捕捉到他在起腳前與尼蘭短暫交談，雙方似乎互不相讓。

巴西媒體《Globo Esporte》報導指出，節目《Fantástico》的讀唇術單元「Jogo Falado」還原了兩人當時的對話。

內馬爾先問，「你希望我把12碼踢到哪裡？」

尼蘭回應，「門柱，你試著踢中門柱啊。」

內馬爾隨即反嗆，「面對我，你可不能這樣；別小看我，蠢貨。」

#Mundial2026 | ¡Qué duelo picante entre Neymar y Nyland antes del penal!



Uno de los momentos más tensos del Brasil vs. Noruega se vivió antes de la ejecución de un penal. Neymar se preparaba para cobrar desde los doce pasos cuando el arquero Ørjan Nyland se acercó y cruzó unas… pic.twitter.com/RIMyK1ua5I — EL POPULAR BOLIVIA (@popularbolivia) July 5, 2026

完成這段火藥味十足的對話後，內馬爾緩緩助跑，冷靜將球推向球門右下角，成功替巴西追回一球；不過這顆進球來得太晚，巴西最終仍以1比2敗給挪威，提前結束本屆世界盃之旅。

這顆12碼不只是內馬爾本屆賽事首球，也是他世界盃生涯第9球，但無法挽救巴西出局命運；終場哨響後，內馬爾情緒潰堤，在球場上落淚，隊友紛紛上前安慰，賽後他也正式表明，將從巴西國家隊退役，為自己的桑巴軍團生涯畫下句點。