英超殺神變英格蘭大敵！哈蘭德領挪威強碰三獅軍團　球迷嗨喊「太熱血」

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃16強，英格蘭在阿茲特克體育場歷經一場驚險大戰，最終以3比2擊退地主墨西哥，搶下8強門票；接下來他們將在8強碰上擊敗巴西的挪威，由哈蘭德（Erling Haaland）領軍挑戰英格蘭，這場強強對決也讓球迷在社群平台上提前沸騰。

▲Erling Haaland。（圖／路透社）



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本場比賽英格蘭開賽前就碰上突發狀況，受到雷雨影響，原定賽程延後1小時才開踢；比賽過程同樣充滿變數，英格蘭一度因球員遭紅牌罰下陷入10人應戰困境，但仍成功頂住墨西哥反撲，最終以1球之差驚險晉級8強。

Was für ein WM-Krimi im legendären Aztekenstadion! Die Three Lions setzen sich nach einem spektakulären Spiel mit 3:2 gegen Gastgeber Mexiko durch – und das phasenweise in Unterzahl.



Die Treffer von Jude #Bellingham und Harry #Kane ebnen den Weg ins Viertelfinale, wo nun… pic.twitter.com/NauICqJ92U — Sky Sport (@SkySportDE) July 6, 2026

隨著英格蘭勝出，世界盃8強對戰組合也正式出爐，他們將碰上本屆同樣氣勢驚人的挪威；挪威稍早淘汰傳統強權巴西，讓這場半準決賽話題性大增，尤其哈蘭德與英格蘭眾多英超球員之間的對決，更成為外界關注焦點。

不少球迷在X上熱烈討論這場夢幻對戰，有人直呼，「挪威對英格蘭太熱血了。」也有人期待表示，「英格蘭對挪威……到底會變成怎樣呢？」還有球迷興奮喊道，「挪威對英格蘭，實在太令人期待了！」

哈蘭德現效力於英超豪門曼城，在英格蘭足壇早已是極具破壞力的超級射手，如今他將代表挪威對決英格蘭國家隊，也讓這場比賽多了另一層看點。

有球迷形容，「下一戰就是英格蘭對哈蘭德嗎？」也有人笑稱，「那位正在破壞英超聯賽生態系的哈蘭德，接下來要對上英格蘭了。」

JUEGAZO MUNDIALISTA



Este sábado 11 de julio, Noruega enfrentará a Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial 2026.



Erling Haaland vs Harry Kane en un duelazo espectacular, ¿quién avanzará a semifinales?

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Por: Iván Bautista



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除了哈蘭德之外，挪威陣中還有厄德高（Martin Odegaard）坐鎮中場，讓不少球迷對挪威更具期待。

有人表示，「英格蘭對挪威的世界盃8強戰！因為想看哈蘭德和梅西（Lionel Messi），所以想支持挪威。」也有球迷說，「挪威和英格蘭啊，那我支持挪威好了，我也很喜歡厄德高。」甚至有人把這場北歐與英格蘭之戰聯想到動漫作品，笑稱，「挪威對英格蘭，根本就是《海盜戰記》啊。」