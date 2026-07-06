一天狂吃6000大卡！哈蘭德「進球機器養成法」　造就球王級數據

記者林緯平／綜合報導

挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）在美加墨世界盃再寫紀錄！他率隊擊退巴西，個人單屆狂轟7球追平梅西的頂級數據；場上如推土機般無情的他，對於場下的自我要求更是極高，為了維持肌肉量，一天攝取6000大卡。

▲挪威進攻箭頭哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

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狂轟7球踢碎巴西奪冠夢 哈蘭德極致自律造就進攻機器

當今足壇最恐怖的進球機器，正式在世界最高殿堂證明價值。哈蘭德在本屆世界盃已經踢進7球，不僅親手粉碎了五星巴西的奪冠美夢，更直接躋身球王級別的討論。外界看他總覺得擁有「外星人」般的體格與爆發力，但這份宰制力其實來自他近乎偏執的自我紀律。

為了支撐龐大的肌肉量，哈蘭德貫徹單日攝取6000大卡的超人飲食法。他從不碰速食，而是會吃富含鐵質的牛心與牛肝，並將牛奶、咖啡與楓糖混合成專屬的「特調」。

在睡眠管理上更是達到走火入魔的境界，他睡前3小時必戴橘色防藍光眼鏡，並會利用外力輔助來強迫自己用鼻腔呼吸，確保身體機能在10小時睡眠中完美重置。這種異於常人的狂熱作息，讓全球球迷驚嘆。

拒絕三獅軍團！北歐之子7/12宿命對決英格蘭

對進球的極度飢渴，是哈蘭德撕裂對手防線的最強武器。早在2019年U20世界盃，18歲的他單場狂轟9球助球隊12比0血洗宏都拉斯，賽後他卻毫無喜色，反而為了「漏掉第10球」而生悶氣。這份不甘心，一路推動他站上世界盃的頂端。

鮮為人知的是，出生於英格蘭里茲的哈蘭德，本來有資格披上奪冠大熱門「三獅軍團」的戰袍。但他拒絕了這條離冠軍更近的捷徑，選擇回到整體戰力較弱的家鄉挪威。

比起搭上豪門順風車，他更渴望憑一己之力將祖國推向顛峰。如今他真的做到了，7月12日，他將以挪威英雄的身分迎戰自己的出生地英格蘭，這場充滿宿命糾葛的戰役，勢必將本屆賽事張力推向最高潮。