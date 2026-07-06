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一日球迷速成班！世足先進8強4隊亮點、決勝時程一次看

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽高潮迭起，隨著賽事進入最後白熱化階段，目前已有挪威、英格蘭、摩洛哥與法國等4個國家率先搶下8強門票！

▲2026年美加墨世界盃已有英格蘭、挪威、法國以及摩洛哥4隊闖入8強。（AI協作圖／記者蔡厚瑄製作，經編輯審核）

▲2026年美加墨世界盃已有英格蘭、挪威、法國以及摩洛哥4隊闖入8強。（AI協作圖／記者蔡厚瑄製作，經編輯審核）

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如果您是剛加入這場四年一度足球盛宴的球迷，別擔心看不懂。這場世界頂級的決鬥已經進入了最純粹、最殘酷的硬實力對決。本文將用最簡單直觀的視角，帶您一窺率先晉級的四大強權、他們家家戶戶的「當家神鋒」，以及接下來注定載入史冊的兩大超熱血對決！

4大晉級強權與「神級前鋒」看板

1. 挪威（Norway）—— 維京怪物，歷史新頁

怎麼晉級的？在16強淘汰賽中，憑藉「怪物前鋒」哈蘭德的恐怖統治力，以2比1驚險擊沉五屆冠軍、足球王國巴西，寫下隊史首度闖入世界盃8強的驚天神話！

超級神鋒：哈蘭德（Erling Haaland），外號：魔人普烏、進攻機器。

▲挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

球迷看門道：身高195公分、身價高達2億歐元的他，在球場上就是一台不講理的「重裝坦克」。他跑得比風還快、身材比誰都壯，對手防守他就像試圖去擋一輛卡車。目前他在本屆賽事4場狂轟7球（包含16強對巴西梅開二度），正以強悍姿態領跑世界盃射手榜。

挪威看點：這支球隊有著全歐洲最強大的防守反擊，由中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）傳出手術刀般的導引球，再由哈蘭德在前線進行怪獸級的摧毀。

2. 英格蘭（England）—— 三獅軍團，青春風暴

怎麼晉級的？在墨西哥城的魔鬼高原主場中克服少打一人的紅牌危機，最終以3比2驚險擊碎東道主墨西哥，在懸崖邊緣死裡逃生。

超級神鋒：凱恩（Harry Kane），外號三獅之王、金靴收割機。

▲英格蘭隊長凱恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭隊長凱恩。（圖／達志影像／美聯社）

球迷看門道：凱恩不只是前鋒，他更像是一位優雅的「球場詩人」。他不僅會射門，還能大幅回撤到中場傳球組織、為隊友創造空間。目前他本屆已攻入5球，生涯累計13個世界盃進球已追平球王比利（Pelé），高居歷史第六。

英格蘭看點：英格蘭擁有全大會最奢華、最昂貴的陣容。除了凱恩，身價破億的22歲皇家馬德里中場貝林漢姆（Jude Bellingham）也是核心。只要給他們一絲空間，這群英超菁英就能用海嘯般的火力淹沒對手。

3. 法國（France）—— 衛冕雄心，高盧神翼

怎麼晉級的：以極致高效的防守與邊路反擊，在費城的酷暑高溫中以1比0頂住巴拉圭的鐵血防守，連續四屆闖入世界盃8強。

超級神鋒：姆巴佩（Kylian Mbappé）外號忍者龜、姆總。

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

球迷看門道：姆巴佩是當今足壇公認速度最快、爆發力最強的邊路殺手。他的起跑速度就像跑車踩滿油門，防守球員往往只能看著他的車尾燈歎氣。目前他以7個進球與哈蘭德並列射手榜榜首，生涯累積19個世界盃進球，距離球王梅西（Lionel Messi）僅差1球。

法國看點：高盧雄雞的踢法極其殘酷、冷血且高效。總教練德尚（Didier Deschamps）打造了鋼鐵般的防守體系，再由姆巴佩與登貝萊（Ousmane Dembélé）在兩翼發動致命的電光石火反擊。

4. 摩洛哥（Morocco）—— 非洲之光，黑馬神盾

怎麼晉級的：在16強戰中展現神級進攻效率，全場僅5次射門就攻入3球，以3比0完勝東道主加拿大，成為非洲足球史上第一支連續兩屆世界盃殺入8強的奇蹟之師。

神級看點：終極防守

一日球迷看門道：摩洛哥沒有身價上億的超級神鋒，但他們擁有「全大會最堅固的盾牌」。在防守端，他們就像一堵密不透風的鋼鐵高牆；而在進攻端，則由中場奇兵歐納希（16強賽梅開二度）與邊路發動機哈基米，用電光石火的速度在轉換進攻中刺穿對手。

▲摩洛哈基米（圖／路透）

▲摩洛哈基米（圖／路透）

摩洛哥看點：上屆世界盃他們奇蹟殺入4強，本屆他們用擊敗荷蘭、逼平巴西的頂級表現，向世界證明自己絕非曇花一現，而是任何豪門都不想碰到的「硬骨頭」。

八強2大必看宿命對決

決戰一：挪威 VS 英格蘭 ——「鋼鐵魔人」與「三獅之王」的巔峰對撞

比賽時間：台灣時間7月12日（週日）凌晨5時

身價對決：哈蘭德（2億歐元）VS 凱恩（1.4億歐元）

體能大考驗：英格蘭剛在墨西哥高原經歷了少一人、拼鬥120分鐘的虛脫之戰，體能嚴重透支；而挪威在小組賽末輪進行了大面積輪休，16強戰以逸待勞，體能優勢明顯。

高空轟炸 vs 漏洞防線：挪威的終極殺手鐧是哈蘭德在禁區內的高空轟炸（對巴西時力壓後衛頭槌破網）；而英格蘭本屆防線漏洞不少，連續兩場比賽都在開賽早段失球，這將是決定生死的位置。

北歐神話能否續寫：挪威隊史首度殺進8強，且歷史上在世界盃從未輸給過南美球隊、英格蘭在世界盃則從未贏過北歐球隊，這場「維京精神」與「三獅軍團」的生死之戰，將直接決定哈蘭德能否帶領挪威一黑到底！

決戰二：法國 VS 摩洛哥 ——「好基友」的場上相愛相殺

比賽時間：台灣時間7月10日（週五）凌晨4時

歷史恩怨：這場對決是4年前卡達世界盃準決賽的「經典復刻」，當時法國以2比0帶走勝利，摩洛哥誓言在波士頓吉列體育場上演復仇之戰。

大巴黎好基友對決：法國隊長姆巴佩與摩洛哥核心哈基米是效力於巴黎聖日耳曼時的摯友，私交極深。但在場上，防守右路的哈基米將直接對位進攻左路的姆巴佩，兩位世界最速男的正面貼身肉搏，將是全場最具觀賞性的戰術焦點。

極致進攻 vs 鋼鐵防線：法國前4場狂轟13球，是本屆賽事進球最多的球隊；而摩洛哥則是全非洲防守紀律最高、反擊最犀利的隊伍。當「最強的矛」遇上「最硬的盾」，這場防守反擊與定位球攻防的交響樂，將會無比窒息與精采。

2026世界盃重要時間表（台灣時間）

8強淘汰賽：7月9日（週四）至7月12日（週日）

4強準決賽：7月14日（週二）至7月15日（週三）

季軍季軍戰：7月18日（週六）

終極冠軍戰：7月19日（週日）

關鍵字： 2026世足世界盃足球賽事挪威哈蘭德法國姆巴佩摩洛哥黑馬

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