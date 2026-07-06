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快訊／桃猿一口氣添雙洋砲　威克日職單季20轟、道威聖韓職實績

▲樂天桃猿雙洋砲。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天桃猿雙洋砲威克（上）、道威聖（下）。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿雙洋砲。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿今日正式宣布，與外籍野手 Ronnie Dawson 及 Adam Walker 達成加盟共識，中文譯名分別暫定為「道威聖」與「威克」。兩名外籍野手皆具備美國與亞洲職棒經歷，球團期待透過兩人加入，提升團隊野手深度與打線火力，作為2026年球季下半季戰力補強的重要一環。

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道威聖現年31歲，右投左打，身高188公分、體重98公斤，過去曾效力美國職棒休士頓太空人與辛辛那提紅人隊體系，並於2021年登上大聯盟。2023年轉戰韓國職棒培證英雄隊後，道威聖迅速展現適應亞洲棒球的能力，兩個球季合計出賽152場，繳出打擊率0.332、上壘率0.399、長打率0.488，累積203支安打、45支二壘安打、14支全壘打與86分打點。

2024年球季，道威聖在韓職出賽95場，繳出打擊率0.330、11支全壘打、57分打點與OPS 0.906的優異成績，可惜季中因外野守備碰撞造成膝部傷勢，提前結束球季。經過完整復健後，他今年在美國大西洋聯盟復出，效力Lexington Legends期間，合計出賽31場，擊出8支全壘打、28分打點，長打率達0.581，展現復出後的競爭力與進攻效率。

此外，道威聖今年在大西洋聯盟期間也兼任教練相關角色，累積協助球員訓練與經驗傳承的歷練，展現對棒球專業的投入與領導特質。

威克現年34歲，右投右打，身高196公分、體重104公斤，過去曾在明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人、巴爾的摩金鶯及華盛頓國民等美職體系累積經驗，並於2022年加盟日本職棒讀賣巨人。威克在日職首年即出賽124場，繳出打擊率0.271、23支全壘打、52分打點與長打率0.515的成績，展現突出的長程砲火實力。

威克2026年球季效力Oisix新潟天鵝之皇隊期間，持續在日本職棒二軍聯盟出賽，目前出賽55場，擊出13支全壘打、33分打點，長打率達0.538，仍保有出色的長打產能與打線威脅性。

球團表示，本次補強主要著重於兩名球員的亞洲職棒經驗、打擊能力與即戰力條件。道威聖過去在韓職已有穩定實績，攻擊穩定度優異，個人特質也熱情正向；威克則具備日職一軍單季20轟以上資歷，是具有長打能力的全壘打好手，能為打線提供不同型態的攻擊選項。

球團也表示，兩名球員在評估過程中皆展現高度加盟意願，對於來台挑戰中華職棒充滿期待。道威聖已完成相關行政程序並向球隊報到；威克則預計在完成相關行政程序後向球隊報到，後續將依教練團安排投入訓練與比賽準備。

樂天桃猿將持續檢視球隊戰力需求，透過外籍球員補強與現有陣容整合，為下半季賽程做好完整準備。球團期待兩位新洋將加入後，能為團隊帶來更多攻擊火力，並激盪出更多競爭能量。

▲樂天桃猿雙洋砲。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿洋砲道威聖。（圖／樂天桃猿提供）

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