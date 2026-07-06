妹妹、繼母地震罹難　道奇捕手悲痛完成大聯盟初登場：想親口告訴她

▲阿方索（Eliezer Alfonzo）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）今日迎來大聯盟生涯初登場，卻也收到令人心碎的噩耗，根據美媒報導，他16歲的妹妹與繼母因委內瑞拉大地震罹難，遺體在前一天被尋獲，讓這場原本值得紀念的初登場，蒙上沉重陰影。

阿方索在對聖地牙哥教士之戰擔任先發捕手、第9棒，完成生涯首次大聯盟出賽，2打數無安打，7局遭代打換下。

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根據外媒報導，委內瑞拉於台灣時間上月25日發生強烈地震，至今仍造成大量傷亡，而阿方索16歲的妹妹與繼母，直到他升上大聯盟前一天才被確認罹難。

賽後談到這一天，阿方索表示，「對我的家人來說，今天真的是非常艱難的一天，這是一件我無能為力的事情，即便如此，我仍然非常感謝上帝給我這個機會，讓我能夠站上這場比賽，不過，除了棒球之外，今天真的是非常難熬的一天。」

他透露，自己已與仍在委內瑞拉的父親、哥哥通電話，也獲得經紀人以及女友的陪伴與支持。

為了紀念妹妹與繼母，阿方索此役特別在帽子上寫下兩人的英文姓名縮寫，他說，「我不想忘記妹妹一直以來都支持著我，也不想忘記，她最大的夢想就是看到我站上大聯盟比賽。」

談起妹妹生前的一段對話，阿方索忍不住哽咽表示，「兩個星期前，妹妹曾經對我說：『我做了一個非常美好的夢，但在夢想實現之前，我不能告訴你內容。』我想，那個夢一定就是今天。」

阿方索接著說，「如果妹妹還活著，我真的好希望能親口把這個好消息告訴她，但我相信，她現在一定正在天堂守護著我，也會繼續給我力量。」