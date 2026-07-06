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真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃賽場上，195公分的挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）是讓對手膽寒的進球機器。但走下球場，他卻是足壇罕見的「純愛戰士」！身價破億的他拒絕超模誘惑，情定同鄉青梅竹馬女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen），兩人私下不跑趴，最愛窩在家打電動，清流般的感情世界意外成為全球球迷矚目的焦點。

▲▼挪威哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德場上霸氣、場下是一個純愛戰士。（圖／達志影像／美聯社）

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拒絕大嫂團誘惑　升格一家三口

在名媛與網紅充斥的頂級球星大嫂團中，哈蘭德的專情猶如一股清流，讓許多看慣球星緋聞的社會大眾大喊不可思議。他與伊莎貝爾皆來自挪威僅兩萬人口的布呂訥小鎮，兩人從青訓時期就相識相戀。隨著哈蘭德躍升為年薪破億的超級巨星，這段兒時情誼於2021年正式昇華，女方一路愛相隨。兩人在2024年底低調迎接兒子誕生，共組幸福的三口之家。

自爆「是她先搭訕我」　魔王戀愛超傲嬌

球場上霸氣外露的哈蘭德，談起戀愛卻顯得相當羞澀。他曾在受訪時爆料，這段讓外界津津樂道的羅曼史，其實是女方主動出擊。「畢竟她也在拜尼隊；Bryne FK（一支位於挪威布呂訥鎮的職業足球俱樂部）踢球，所以是她先看上我的，絕對不是我先去搭訕她的！」近期哈蘭德進駐社群平台，第一時間就大方標註女友為「理想型」並曬出甜蜜合照，傲嬌又寵溺的舉動再度閃瞎百萬粉絲。

破億巨星超親民　靠Minecraft寵女友

比起其他球星開遊艇派對炫富，這對歐洲最吸金的年輕情侶私下生活卻超接地氣。哈蘭德透露，兩人最完美的約會就是點份烤肉，窩在一起玩沙盒遊戲《Minecraft》（當個創世神），享受一起蓋房子的放鬆時光。回顧2023年曼城奪下歐冠，哈蘭德沒有衝向香檳，而是默默走到場邊靠在伊莎貝爾腿上傻笑。從挪威小鎮到世界盃舞台，這位巨星用行動證明，只要有青梅竹馬在身邊，他就是最幸福的北歐男孩。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德

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