大谷翔平復出敲安仍被問狀態！羅伯斯掛保證：會繼續出賽

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平因右上臂不適缺陣一場後，6日（台灣時間）面對教士的比賽重返先發陣容，並在32歲生日當天敲出適時安打，繳出3打數1安打、1分打點、1次保送的表現。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也回應外界對傷勢的擔憂，強調大谷沒有健康問題，預計接下來仍會持續出賽。

大谷在前一次二刀流出賽時，揮棒過程中感受到右上臂二頭肌不適，並在第4打席提前退場，隨後缺席一場比賽。經過休息後，大谷此戰重新回到先發打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前3個打席未能敲安的大谷，在7局下球隊1比5落後時把握機會，2出局一、二壘有人面對教士左投莫雷洪（Adrian Morejon），在滿球數情況下攻擊一顆內角偏高的速球，雖然擊球點稍微被擠壓，仍成功送往中外野形成安打，幫助球隊再追1分。

對於大谷接下來是否能正常出賽，羅伯斯賽後表示，「最近幾場比賽，他在打席上看起來不是原本的狀態，但我不認為這是健康方面的問題。」

羅伯斯進一步透露，「我認為他之後仍會繼續出賽。」對大谷的身體狀態表達信心，也暗示接下來系列賽不會受到影響。

道奇此役最終以2比5不敵教士，近期3連勝遭到中止，教士則終結8連敗低潮。