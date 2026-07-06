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衝突大場面他在忙這個！哈蘭德「偷水」再成世足另類名場面

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強，挪威以2比1淘汰五星巴西，隊史首度闖進8強。比賽尾聲一度爆發推擠衝突，轉播鏡頭卻捕捉到超反差畫面，進球功臣哈蘭德（Erling Haaland）竟走到巴西球門前，拿起門將阿里森（Alisson）的水瓶大口喝水，逗趣一幕迅速在社群瘋傳。

▲挪威巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

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這起搞笑插曲發生在下半場尾聲。當時挪威取得2比0領先，欲爭取球權的巴西隊身體對抗越發激烈，在一次激烈碰撞後，雙方球員扭打推擠成一團，巴西明星前鋒小維尼修斯（Vinícius Júnior）情緒激動地指著裁判理論，大場面眼看就要引爆。

未料，轉播畫面一轉，背號9號的挪威怪物前鋒哈蘭德，沒有加入勸架或爭吵，反而趁著全場注意力都被衝突吸引的空檔，悠哉地溜到巴西隊門前「借水喝」。他熟練地拿起阿里森擺在球網旁的水瓶，超無厘頭的「偷水」行徑讓全球網友笑翻，紛紛調侃他「進2球還偷人家水，殺敵還要誅心」、「別人的水比較甜」。

事實上，這位25歲的曼城「怪物」前鋒並非第一次在世界盃賽場上展現「偷水」神技。上個月23日小組賽對塞內加爾的比賽中，哈蘭德在半場休息時就曾上演一模一樣的荒謬行徑，當時直接走向塞內加爾主力門將門迪（Édouard Mendy）身旁，若無其事地拿起人家擺在地上的水瓶開灌。

更搞笑的是，哈蘭德喝到一半停下來，一臉真誠地轉頭問門迪：「要不要也來一點？」在遭到冷漠拒絕後，他又多喝了一口，才把水瓶放回原位。

雖然場下行為搞笑，但回到綠茵場上的哈蘭德，依舊是挪威國家隊最可靠的救世主。他在對巴西一役最後11分鐘內連進2球，上演梅開二度，不僅率隊完成逆轉，將本屆世界盃個人進球數推進至7球，追平梅西與姆巴佩，並列金靴獎領跑者。

哈蘭德再次展現世界級射手的終結能力，兩顆進球親手將巴西送回家；而賽中趁雙方爆發衝突時，偷喝巴西門將水瓶的逗趣畫面，更成為本屆世界盃最經典、最有趣的另類名場面之一。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德挪威巴西搞笑瞬間足球衝突

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