韓足前教頭有望重掌兵符！勝率6成、球迷稱他爸　已申請國家隊帥位

▲前韓國隊總教練本托（Paulo Bento）有望重掌太極虎兵符。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國在2026年世界盃小組賽止步後，總教練洪明甫請辭，國家隊新任主帥人選備受關注，根據韓媒《Star News》報導，曾率領韓國闖進2022年卡達世界盃16強的葡萄牙籍教頭本托（Paulo Bento），已向韓國足協申請國家隊總教練職務，有望二度執掌太極虎兵符。

《Star News》報導指出，多位熟悉韓國國家隊運作的人士透露，本托已表達接掌國家隊的意願，除了他之外，也有數名外籍教練對韓國隊總教練一職展現興趣。

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韓國本屆世界盃以1勝2敗遭淘汰，最終排名第34名，洪明甫賽後宣布辭去總教練職務，足協主席鄭夢奎也已表達辭意，韓國足球正面臨行政與教練團同步重整的局面。

由於2027年亞洲盃將於明年1月在沙烏地阿拉伯登場，新任總教練接手後備戰時間相當有限，因此熟悉韓國足球環境與球員的本托，被視為最具即戰力的人選之一。

本托於2018年8月接掌韓國國家隊，執教至2022年12月，創下南韓隊史最長任期總教練紀錄，2022年卡達世界盃，他率隊在小組賽擊敗自己的祖國葡萄牙，帶領韓國闖進16強，寫下隊史第2度於海外世界盃晉級淘汰賽的紀錄。

執教期間，本托率領韓國繳出35勝13和9敗、勝率61.4%的成績，也因穩定表現深受球迷喜愛，被暱稱為「本托爸爸」。

卡達世界盃後，本托因續約條件未能達成共識離隊，隨後於2023年7月接掌阿拉伯聯合大公國國家隊，不過，他去年3月率隊擊敗北韓後，不到24小時便遭阿聯足協解除職務，此後一直未再執教其他球隊。

近期接受韓媒訪問時，本托仍展現對韓國足球的關心，他表示，「現在或許是非常艱難的時期，但我毫不懷疑，球員們一定能克服困難，再次帶給國民喜悅。」

談到昔日子弟兵孫興慜時，本托也不吝讚美，「他是我執教過最出色的球員，也是最具職業精神的球員，我比任何人都更了解，孫興慜對祖國懷抱什麼樣的感情，也知道代表國家隊出賽對他而言有多麼重要。」