運動雲

>

韓足前教頭有望重掌兵符！勝率6成、球迷稱他爸　已申請國家隊帥位

▲前韓國隊總教練本托（Paulo Bento）有望回鍋。（圖／達志影像／美聯社）

▲前韓國隊總教練本托（Paulo Bento）有望重掌太極虎兵符。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國在2026年世界盃小組賽止步後，總教練洪明甫請辭，國家隊新任主帥人選備受關注，根據韓媒《Star News》報導，曾率領韓國闖進2022年卡達世界盃16強的葡萄牙籍教頭本托（Paulo Bento），已向韓國足協申請國家隊總教練職務，有望二度執掌太極虎兵符。

《Star News》報導指出，多位熟悉韓國國家隊運作的人士透露，本托已表達接掌國家隊的意願，除了他之外，也有數名外籍教練對韓國隊總教練一職展現興趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國本屆世界盃以1勝2敗遭淘汰，最終排名第34名，洪明甫賽後宣布辭去總教練職務，足協主席鄭夢奎也已表達辭意，韓國足球正面臨行政與教練團同步重整的局面。

由於2027年亞洲盃將於明年1月在沙烏地阿拉伯登場，新任總教練接手後備戰時間相當有限，因此熟悉韓國足球環境與球員的本托，被視為最具即戰力的人選之一。

本托於2018年8月接掌韓國國家隊，執教至2022年12月，創下南韓隊史最長任期總教練紀錄，2022年卡達世界盃，他率隊在小組賽擊敗自己的祖國葡萄牙，帶領韓國闖進16強，寫下隊史第2度於海外世界盃晉級淘汰賽的紀錄。

執教期間，本托率領韓國繳出35勝13和9敗、勝率61.4%的成績，也因穩定表現深受球迷喜愛，被暱稱為「本托爸爸」。

卡達世界盃後，本托因續約條件未能達成共識離隊，隨後於2023年7月接掌阿拉伯聯合大公國國家隊，不過，他去年3月率隊擊敗北韓後，不到24小時便遭阿聯足協解除職務，此後一直未再執教其他球隊。

近期接受韓媒訪問時，本托仍展現對韓國足球的關心，他表示，「現在或許是非常艱難的時期，但我毫不懷疑，球員們一定能克服困難，再次帶給國民喜悅。」

談到昔日子弟兵孫興慜時，本托也不吝讚美，「他是我執教過最出色的球員，也是最具職業精神的球員，我比任何人都更了解，孫興慜對祖國懷抱什麼樣的感情，也知道代表國家隊出賽對他而言有多麼重要。」

關鍵字： 2026世足世界盃足球韓國

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366