英格蘭10人血戰墨西哥！凱恩賽後啞到求麥克風靠近　阿茲特克40年夢魘終改寫

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界盃淘汰賽稍早上演激戰，英格蘭6日在阿茲特克體育場面對墨西哥，儘管下半場早早陷入少打一人的劣勢，仍靠全隊頑強守住戰果，最終以3比2力退地主墨西哥，成功挺進8強。

英格蘭此役贏得並不輕鬆，當家前鋒凱恩（Harry Kane）賽後接受訪問時，沙啞到幾乎發不出聲音，也成為這場死鬥最真實的註解；凱恩本戰不僅主罰12碼破門，還繳出1助攻的關鍵表現，帶領英格蘭在艱難局面中殺出重圍。

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英格蘭此役在下半場第54分鐘出現球員遭紅牌罰下，導致球隊長時間必須以10人應戰，面對主場球迷製造出的巨大聲浪，以及墨西哥持續施壓，英格蘭只能靠防線與意志力苦撐。

Harry Kane after the game. pic.twitter.com/v5LVK0tFEt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

賽後凱恩站到麥克風前，聲音已明顯沙啞，他苦笑表示，「聲音都發不出來了，不好意思，可以把麥克風拿近一點嗎？」

談到這場勝利，凱恩難掩激動，「在這樣的大舞台上，面對許多對我們不利的狀況，球隊全員仍然找到了贏球的方法。」

這句話也道出英格蘭此役的處境，在客場般的壓倒性氛圍中，他們不只要對抗對手攻勢，也要承受人數劣勢與現場壓力。

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）



終場哨響後，英格蘭全隊走向遠道而來的支持者，與球迷一同高唱綠洲合唱團經典歌曲〈Wonderwall〉，現場氣氛沸騰。

凱恩看著看台上的景象，感性表示，「看看四周，這真的是令人難以置信的景象，球迷的支持真的太棒了；我已經說不出話，真的連聲音也發不出來了。」

這場勝利對英格蘭更有特殊意義，比賽場地正是充滿歷史因緣的阿茲特克體育場；1986年墨西哥世界盃8強戰，英格蘭曾在此對上阿根廷，遭傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）攻入「上帝之手」與「連過5人」兩大經典進球，最終以1比2落敗，留下難以抹滅的遺憾。

相隔40年後，英格蘭終於在這片充滿傷痛記憶的土地上，寫下截然不同的結局；這一次他們沒有被歷史擊倒，而是在少打一人的逆境中擊敗墨西哥，把阿茲特克體育場重新改寫成屬於英格蘭的歡呼之地。

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）