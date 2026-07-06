運動雲

>

英格蘭10人血戰墨西哥！凱恩賽後啞到求麥克風靠近　阿茲特克40年夢魘終改寫

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界盃淘汰賽稍早上演激戰，英格蘭6日在阿茲特克體育場面對墨西哥，儘管下半場早早陷入少打一人的劣勢，仍靠全隊頑強守住戰果，最終以3比2力退地主墨西哥，成功挺進8強。

英格蘭此役贏得並不輕鬆，當家前鋒凱恩（Harry Kane）賽後接受訪問時，沙啞到幾乎發不出聲音，也成為這場死鬥最真實的註解；凱恩本戰不僅主罰12碼破門，還繳出1助攻的關鍵表現，帶領英格蘭在艱難局面中殺出重圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

英格蘭此役在下半場第54分鐘出現球員遭紅牌罰下，導致球隊長時間必須以10人應戰，面對主場球迷製造出的巨大聲浪，以及墨西哥持續施壓，英格蘭只能靠防線與意志力苦撐。

賽後凱恩站到麥克風前，聲音已明顯沙啞，他苦笑表示，「聲音都發不出來了，不好意思，可以把麥克風拿近一點嗎？」

談到這場勝利，凱恩難掩激動，「在這樣的大舞台上，面對許多對我們不利的狀況，球隊全員仍然找到了贏球的方法。」

這句話也道出英格蘭此役的處境，在客場般的壓倒性氛圍中，他們不只要對抗對手攻勢，也要承受人數劣勢與現場壓力。

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

終場哨響後，英格蘭全隊走向遠道而來的支持者，與球迷一同高唱綠洲合唱團經典歌曲〈Wonderwall〉，現場氣氛沸騰。

凱恩看著看台上的景象，感性表示，「看看四周，這真的是令人難以置信的景象，球迷的支持真的太棒了；我已經說不出話，真的連聲音也發不出來了。」

這場勝利對英格蘭更有特殊意義，比賽場地正是充滿歷史因緣的阿茲特克體育場；1986年墨西哥世界盃8強戰，英格蘭曾在此對上阿根廷，遭傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）攻入「上帝之手」與「連過5人」兩大經典進球，最終以1比2落敗，留下難以抹滅的遺憾。

相隔40年後，英格蘭終於在這片充滿傷痛記憶的土地上，寫下截然不同的結局；這一次他們沒有被歷史擊倒，而是在少打一人的逆境中擊敗墨西哥，把阿茲特克體育場重新改寫成屬於英格蘭的歡呼之地。

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足、墨西哥、足球、英格蘭、凱恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【有二哈血統？】賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366