運動雲

>

哈蘭德碰上英格蘭鐵壁！世界盃8強決戰　冠軍熱門提前廝殺

▲▼凱恩、哈蘭德。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲凱恩（左）與哈蘭德將在8強賽正面對決。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃戰況越演越熱！挪威在超級球星哈蘭德（Erling Haaland）帶領下，確定於台灣時間7月12日正式對決英格蘭。這場被全球媒體視為「強強對決」，不僅是頂尖球星的碰撞，更是挪威黑馬氣勢與三獅軍團傳統霸權的終極較量。

哈蘭德的怪物級威脅

[廣告]請繼續往下閱讀...

挪威在16強賽中展現了極高的戰術執行力，靠著哈蘭德單場踢進2球的神勇表現下，擊退「森巴軍團」巴西。「魔人」在門前的統治力無疑是各國防線的夢魘。他在前幾場賽事中不僅體現了頂級射手的效率，更透過牽制能力為隊友創造空間。英格蘭圖赫爾（Thomas Tuchel）勢必將針對哈蘭德設計特殊的防守策略，屆時中後衛的機動性與對抗強度，將是決定英格蘭能否挺進4強的關鍵因素。

三獅軍團的鐵壁防線

相較於挪威的爆發性，英格蘭在16強賽展現了更為穩健的控制力。三獅軍團依靠中場核心貝林漢姆（Jude Bellingham）的調度、凱恩（Harry Kane）撕裂防線，以及極為嚴密的防守組織，成功將對手限制在禁區之外。英格蘭目前的策略趨向「以穩制動」，這場對決將考驗他們在面對頂級前鋒衝擊時，防線是否能維持一貫的專注度。

觀賽熱潮與社會關注

隨著7月12日比賽日期逼近，網路上關於這場比賽的討論度呈指數型飆升。社群媒體上，挪威球迷對於「終結英格蘭足球回家論」的期待高漲，而英格蘭本土則瀰漫著奪冠壓力，讓這場「八強生死戰」勢必成為未來世界盃最具話題性的焦點賽事。

關鍵字： 2026世足世界盃英格蘭挪威哈蘭德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

史詩級11分鐘死守！英格蘭寫世界盃經典一戰　三大地主只剩美國

史詩級11分鐘死守！英格蘭寫世界盃經典一戰　三大地主只剩美國

不是靠天賦！恩師揭哈蘭德「前1%職業素養」　造就當今世足神話

不是靠天賦！恩師揭哈蘭德「前1%職業素養」　造就當今世足神話

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

世界盃近百年首見！哈蘭德追平梅西、姆巴佩　史上首度3人同轟7球

世界盃近百年首見！哈蘭德追平梅西、姆巴佩　史上首度3人同轟7球

巴西崩潰了！哈蘭德轟2球送森巴回家　媒體痛批「歷史最大絕望」

巴西崩潰了！哈蘭德轟2球送森巴回家　媒體痛批「歷史最大絕望」

1到2次機會就夠了！哈蘭德射穿巴西防線　自信喊：這就是我

1到2次機會就夠了！哈蘭德射穿巴西防線　自信喊：這就是我

淚崩了！內馬爾跪地痛哭告別世界盃　34歲最後一舞留下遺憾

淚崩了！內馬爾跪地痛哭告別世界盃　34歲最後一舞留下遺憾

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

C羅認最後一屆世界盃！幽默喊：「希望別太早淘汰，大家才能罵我」

C羅認最後一屆世界盃！幽默喊：「希望別太早淘汰，大家才能罵我」

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366