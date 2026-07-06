美媒形容運氣差！道奇10勝左投落選明星賽　喊話：點燃了我的鬥志

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）本季繳出10勝2敗、防禦率2.80的亮眼成績，勝投數並列大聯盟第2，卻意外落選2026年明星賽，引發熱議，甚至有美國媒體直言他「運氣差」，對此，羅布雷斯基也首度吐露心聲，坦言難掩失望，但強調這份遺憾反而激起了更大的鬥志。

道奇今年已有大谷翔平、山本由伸、弗里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）以及帕赫斯（Andy Pages）入選明星賽，不過身為隊內勝投王的羅布雷斯基卻未能擠進名單。

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接受美媒《Orange County Register》訪問時，羅布雷斯基坦言，「當然，我很失望，每個人都希望自己能成為明星賽球員，無論最後是否真的會入選，我一直都認為，自己今年的表現已經足以讓名字出現在討論名單中。」

談到落選後的心情，他表示，「沒有入選，毫無疑問點燃了我接下來整個賽季的鬥志，我會在每一次站上投手丘時，證明自己配得上這個資格，也證明自己將會是球隊未來的重要一員。」