培瑞茲7局完全比賽卻遭換下！牛棚接手狂失8分　球迷傻眼：太荒謬

▲培瑞茲（Eury Pérez）距離完全比賽僅差6個出局數，卻遭教練換下無緣繼續挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

馬林魚強投培瑞茲（Eury Pérez）6日(台灣時間)面對運動家繳出7局無安打、無保送、8次三振的完美內容，用92球連續解決21名打者，距離大聯盟史上第25場完全比賽只差最後6個出局數，沒想到教練團卻選擇讓他退場，此舉引發球迷熱議。

培瑞茲前7局完全封鎖運動家打線，沒有任何安打、保送或失誤發生，讓球隊帶著8分領先進入第8局。然而考量他已投92球，加上馬林魚握有大幅領先，教練團決定提前結束他的任務，也讓挑戰隊史首場完全比賽的機會畫下句點。

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這個決定立刻引爆球迷討論，有球迷不滿表示，「這是我看過最荒謬的事情之一，大聯盟史上一共才24場完全比賽，你不能這樣做。」不少網友也抱持相同看法，認為培瑞茲狀態正火燙，至少應該讓他繼續投到紀錄被打破為止，「在他被敲安之前，不該有人把球從他手上拿走。」

戲劇性的是，8局下培瑞茲退場後，馬林魚牛棚馬上投出保送，接著又遭敲安，不僅宣告完全比賽告終，無安打比賽也跟著破滅。運動家隨後靠著柯特茲（Carlos Cortes）的二壘安打跑回第1分，海姆（Jonah Heim）更補上一發滿貫砲，單局灌進5分，將8分落後縮小至3分差。

9局上馬林魚追加1分保險分，不過牛棚9局下又因連續安打丟掉3分。最終馬林魚成功製造滾地球抓下最後一個出局數，終場以9比8驚險守住勝利，沒讓培瑞茲的歷史級演出變成逆轉慘案。

大聯盟百年歷史至今僅出現24場完全比賽，且24場全都是由先發投手完投完成，從未出現過接力完全比賽，稀有程度遠高於無安打比賽。而馬林魚隊史至今仍未擁有完全比賽紀錄。