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阿茲特克防線崩潰！40年無失球神話終結、墨西哥淚別世界盃

▲墨西哥2比3遭英格蘭淘汰，墨西哥城高懸40年的世界盃不失球紀錄也遭終結。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥2比3遭英格蘭淘汰，墨西哥城高懸40年的世界盃不失球紀錄也遭終結。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃地主墨西哥在海拔2240公尺的墨西哥城體育場強碰三獅軍團英格蘭。上半場戰罷，墨西哥就已經以1比2落後，因為丟掉本屆大會首球，原本該場館高懸40年的世界盃不失球紀錄也遭到終結。

墨西哥城體育場（舊稱阿茲特克體育場）此前為墨西哥的世界盃不敗要塞，在此戰前寫下8勝2和的優異戰績，而這次在世界盃墨西哥此前4場比賽保持零封，先前在小組賽先後以2比0擊敗南非、1比0力退韓國、3比0大勝捷克，並在32強賽以2比0完勝厄瓜多。

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此役第15分鐘，前鋒希曼尼斯（Raúl Jiménez）接獲右路傳中頭槌攻門，遭英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）單手撲救化解。第36分鐘，英格蘭發動反擊，貝林漢姆（Jude Bellingham）中路前插接應傳中破網，幫助英格蘭以1比0先馳得點。這不僅是墨西哥本屆大會首顆失球，更中斷了墨西哥自1986年6月7日對陣比利時以來，在該體育場長達40年的世界盃不失球紀錄。

▲墨西哥城高懸40年的世界盃不失球紀錄遭終結。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥城高懸40年的世界盃不失球紀錄遭終結。（圖／達志影像／美聯社）

丟球後的墨西哥防線出現短暫鬆動，2分鐘後因中場傳球失誤，再度遭英格蘭攻破大門，陷入0比2落後。然而，地主國並未輕言放棄。第42分鐘，墨西哥利用左路自由球機會，基尼奧內斯（Julián Quiñones）在禁區內右腳凌空抽射破門，將比分追至1比2，這顆關鍵進球是這名29歲前鋒本屆大會的第4顆進球。

隨後第69分鐘又靠著希曼尼斯罰球追回第2分，本屆賽事累積進球數達10顆，超越1998年法國世界盃的8球紀錄，正式締造隊史單屆最多進球的新紀錄，可惜最終在比賽結束前沒能再進球，最終也以3比2遭淘汰，成為第二支出局的地主國球隊。

關鍵字： 2026世足墨西哥城英格蘭世界盃紀錄終結希曼尼斯

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