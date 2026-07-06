史詩級11分鐘死守！英格蘭寫世界盃經典一戰　三大地主只剩美國

▲墨西哥止步美加墨世界盃16強。（圖／記者林緯平攝）

記者林緯平／綜合報導

英格蘭在世界盃16強賽上演史詩級戰役！儘管下半場吞下紅牌少打1人，三獅軍團仍靠著「大巴陣」死守禁區，最終成功擋下墨西哥的狂轟猛炸，驚險3比2贏球，不僅成功挺進8強，更一舉粉碎對手長達13年的主場不敗神話。

貝林漢2分鐘飆2球 粉碎13年不敗神話

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此役關鍵出現在上半場，貝林漢展現絕佳的門前嗅覺，先在第36分鐘接獲薩卡（Bukayo Saka）傳中，以一記漂亮的魚躍頭槌破網；短短2分鐘後，他與肯恩（Harry Kane）精彩小組配合殺入禁區，兵不血刃再下一城。這火燙的進球效率重挫地主士氣，更讓墨西哥在海拔2240公尺的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）吞下敗仗，硬生生終結自2013年9月以來長達13年、連續22場的主場不敗傳奇。

▲這場驚心動魄的戰役，註定會寫進英格蘭足球史冊。（圖／達志影像／美聯社）

吞紅牌陷10人劣勢 肯恩將功折罪

戰況在下半場極具戲劇張力。英格蘭後衛匡薩（Jarell Quansah）因危險鏟球遭VAR判罰紅牌出場，讓球隊陷入10打11的絕對劣勢。雖老大哥肯恩隨後操刀12碼罰球命中擴大領先，但不久後他竟在自家禁區解圍失誤「送上12碼罰球機會」，讓墨西哥前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）把握機會追至1球差。面對長達11分鐘的傷停補時，英格蘭果斷變陣「5-3-1」陣型死守到底，全員奮不顧身擋下地主的猛烈攻勢，驚險保住勝果。

三大地主接連落馬 僅剩美國孤軍奮戰

這場慘烈的戰役，也讓本屆世界盃的東道主命運走向悲情。隨著加拿大日前在16強以0比3慘遭摩洛哥血洗，加上墨西哥此戰以2比3遺憾止步，本屆共同舉辦世界盃的三支地主球隊，如今僅剩下美國隊仍「存活」於賽場上。美國接下來將在16強賽迎戰強敵比利時，力拚成為唯一晉級8強的東道主。