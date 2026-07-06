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FIFA金靴獎競爭白熱化！梅西、姆巴佩、哈蘭德7球並列　凱恩只差1球追上

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

▲Harry Kane。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界盃淘汰賽戰況持續升溫，金靴獎競爭也進入白熱化，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）、法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）與挪威王牌哈蘭德（Erling Haaland）目前同以7球並列射手榜首位，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）則以6球緊追在後。

本日首戰由巴西交手挪威，哈蘭德再度展現頂級射手本色，面對巴西後防嚴密盯防，他上半場僅完成1次射門，但下半場逐漸找到空間，並在第79分鐘把握機會破門。

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當時挪威由替補登場的謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）自左路送出傳中，哈蘭德在禁區中央高高躍起，以強力頭槌攻破巴西球門，幫助挪威取得1比0領先；這也是他本屆賽事延續每場出賽都有進球，穩定火力相當驚人。

比賽進入傷停補時前，哈蘭德再度挺身而出；他在禁區弧頂附近接球後，左腳大力抽射直竄球門右下角，完成個人單場梅開二度，也幫助挪威擊敗「足球王國」巴西，成功挺進8強。

另一場比賽則由英格蘭對上墨西哥，下半場第54分鐘英格蘭後衛寬薩（Jarell Quansah）因亮鞋釘犯規直接被紅牌罰下，球隊陷入少打一人的劣勢。

不過英格蘭很快穩住局面，第60分鐘戈登（Anthony Gordon）在禁區內遭對方門將放倒，裁判判給英格蘭12碼，凱恩操刀命中，助隊將比分拉開至3比1。

墨西哥第69分鐘把握凱恩犯規送出的12碼機會再追回1球，但英格蘭最終仍守住1球領先，以3比2驚險晉級8強。

隨著哈蘭德單場攻進2球、凱恩也再添1球，本屆世界盃金靴獎競爭更加激烈；目前梅西、姆巴佩與哈蘭德同以7球並列領先，凱恩則以6球位居其後，4大巨星的射手王之爭將成為8強賽最大看點之一。

關鍵字： 2026世足、墨西哥、足球、英格蘭、凱恩、梅西、哈蘭德、姆巴佩

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