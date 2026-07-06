道奇10勝左投竟落選明星賽　羅伯斯力挺：希望他收到好消息

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在對聖地牙哥教士賽前，談到未能入選2026年大聯盟明星賽的左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski），直言他完全具備入選資格，也期待若後續有人因故退出，這位本季已拿下10勝的左投能夠獲得「好消息」。

道奇今年共有5名球員入選明星賽，包括球迷票選指定打擊大谷翔平、一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、三壘手蒙西（Max Muncy）、外野手帕赫斯（Andy Pages），以及由大聯盟推薦入選的山本由伸。不過，目前繳出10勝2敗、防禦率2.80、暫居隊內勝投王的羅布雷斯基卻意外落選。

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談到此事，羅伯斯透露自己與羅布雷斯基及牛棚左投史考特（Tanner Scott）曾交流過，「當然，我也和他們談過，我認為他們兩人都有足夠入選的實績，投手有時候會有人退出，所以現在就是專注眼前的事情，希望某個時間點能收到好消息。」

對於羅布雷斯基本季的表現，羅伯斯更是不吝稱讚，「真的非常亮眼，他來到大聯盟才一年多，但成長幅度令人驚訝，現在已經拿下10勝，為球隊做出這麼多貢獻，他不只拉高了球隊的下限，也把球隊上限往上推，真的非常出色，他還有成長空間，也非常重視準備工作，是個競爭心很強的球員。」

談到親自通知球員入選明星賽時的心情，羅伯斯也笑說，「很棒，因為這對球員來說是很大的榮耀，弗里曼是第10次，翔平第6次，蒙西第3次，山本應該是第3次吧（實際為第2次），帕赫斯則是首次入選，這不只是對球員本人，對他的家人和朋友來說也是大事，一旦入選過明星賽，這個事實一輩子都不會消失，能在休息室親口告訴他們這個消息，真的很開心。」