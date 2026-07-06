最新奪冠賠率出爐！英格蘭超車阿根廷　奪冠機率僅次法國

▲英格蘭擊敗墨西哥晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

三獅軍團發威！英格蘭今（6）日在美加墨世界盃以3比2驚險擊退地主墨西哥，順利搶下關鍵勝利。根據數據網站《Opta》最新公布的奪冠機率，英格蘭奪冠看好度一口氣衝上16.53%，正式超車衛冕軍阿根廷，躍居本屆大會第二，僅次於霸榜的法國隊。

3比2險退地主氣勢狂飆 奪冠機率衝16.53%

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英格蘭此役面對擁有強大地主優勢的墨西哥，雙方展開激烈對攻，最終英格蘭靠著比賽前段貝林漢姆（Jude Bellingham）3分鐘內狂轟2球，加上比賽後段積極防守，最終以3比2收下勝利。

這場關鍵戰役不僅讓球迷看得血脈賁張，更直接牽動了世界盃的奪冠預測版圖。根據權威數據網站《Opta》透過超級電腦跑出的最新預測模型，英格蘭的奪冠機率在贏球後飆升至16.53%，正式超越阿根廷的14.83%，成為衝擊金盃的第二大熱門。

▲美加墨世界盃6日賽程結束，最新奪冠機率圖。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

阿根廷退居第三 法國30.70%壓倒性獨走

在這份最新公開的榜單中，衛冕軍阿根廷雖然依舊強悍，但機率微幅下滑至14.83%落居第三。至於目前最被看好舉起大力神盃的隊伍，依然是陣容豪華的「高盧雄雞」法國隊，他們以高達30.70%的機率獨占鰲頭，幾乎是英格蘭的兩倍之多。緊追在後的強權則分別是西班牙（12.78%）、挪威（7.05%）以及葡萄牙（4.58%）。

甩開低迷陰霾 英格蘭盼打破半世紀冠軍荒

英格蘭過去在國際大賽常被球迷戲稱「雷聲大雨點小」，自1966年奪下世界盃冠軍後，已經超過半世紀無緣捧起大力神盃。本屆美加墨世界盃，三獅軍團陣中主力正值當打之年，如今在驚險擊退難纏的地主墨西哥後，不僅展現強大的抗壓性，更向外界宣告他們今年「把足球帶回家」的強烈決心。