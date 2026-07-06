運動雲

>

最新奪冠賠率出爐！英格蘭超車阿根廷　奪冠機率僅次法國

▲▼英格蘭擊敗墨西哥晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭擊敗墨西哥晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

三獅軍團發威！英格蘭今（6）日在美加墨世界盃以3比2驚險擊退地主墨西哥，順利搶下關鍵勝利。根據數據網站《Opta》最新公布的奪冠機率，英格蘭奪冠看好度一口氣衝上16.53%，正式超車衛冕軍阿根廷，躍居本屆大會第二，僅次於霸榜的法國隊。

3比2險退地主氣勢狂飆　奪冠機率衝16.53%

[廣告]請繼續往下閱讀...

英格蘭此役面對擁有強大地主優勢的墨西哥，雙方展開激烈對攻，最終英格蘭靠著比賽前段貝林漢姆（Jude Bellingham）3分鐘內狂轟2球，加上比賽後段積極防守，最終以3比2收下勝利。

這場關鍵戰役不僅讓球迷看得血脈賁張，更直接牽動了世界盃的奪冠預測版圖。根據權威數據網站《Opta》透過超級電腦跑出的最新預測模型，英格蘭的奪冠機率在贏球後飆升至16.53%，正式超越阿根廷的14.83%，成為衝擊金盃的第二大熱門。

▲▼ 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲美加墨世界盃6日賽程結束，最新奪冠機率圖。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

阿根廷退居第三　法國30.70%壓倒性獨走

在這份最新公開的榜單中，衛冕軍阿根廷雖然依舊強悍，但機率微幅下滑至14.83%落居第三。至於目前最被看好舉起大力神盃的隊伍，依然是陣容豪華的「高盧雄雞」法國隊，他們以高達30.70%的機率獨占鰲頭，幾乎是英格蘭的兩倍之多。緊追在後的強權則分別是西班牙（12.78%）、挪威（7.05%）以及葡萄牙（4.58%）。

甩開低迷陰霾　英格蘭盼打破半世紀冠軍荒

英格蘭過去在國際大賽常被球迷戲稱「雷聲大雨點小」，自1966年奪下世界盃冠軍後，已經超過半世紀無緣捧起大力神盃。本屆美加墨世界盃，三獅軍團陣中主力正值當打之年，如今在驚險擊退難纏的地主墨西哥後，不僅展現強大的抗壓性，更向外界宣告他們今年「把足球帶回家」的強烈決心。

關鍵字： 2026世足世界盃英格蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不是靠天賦！恩師揭哈蘭德「前1%職業素養」　造就當今世足神話

不是靠天賦！恩師揭哈蘭德「前1%職業素養」　造就當今世足神話

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

世界盃近百年首見！哈蘭德追平梅西、姆巴佩　史上首度3人同轟7球

世界盃近百年首見！哈蘭德追平梅西、姆巴佩　史上首度3人同轟7球

巴西崩潰了！哈蘭德轟2球送森巴回家　媒體痛批「歷史最大絕望」

巴西崩潰了！哈蘭德轟2球送森巴回家　媒體痛批「歷史最大絕望」

1到2次機會就夠了！哈蘭德射穿巴西防線　自信喊：這就是我

1到2次機會就夠了！哈蘭德射穿巴西防線　自信喊：這就是我

淚崩了！內馬爾跪地痛哭告別世界盃　34歲最後一舞留下遺憾

淚崩了！內馬爾跪地痛哭告別世界盃　34歲最後一舞留下遺憾

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

C羅認最後一屆世界盃！幽默喊：「希望別太早淘汰，大家才能罵我」

C羅認最後一屆世界盃！幽默喊：「希望別太早淘汰，大家才能罵我」

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

【驚喊：男友要打我】光腳女跳車衝河粉店！ 店家秒關門對峙報警

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366