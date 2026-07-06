重砲直轟李洋施政能力不足　運彩公會理事長曝運動部「3危機」

▲運彩公會理事長何昱奇砲火對準李洋，直指外界將改革過程簡化為新舊勢力的拔河，實際上卻是掩蓋了李洋嚴重的施政能力不足。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

運動部長李洋上任後大刀闊斧推動改革，評價卻呈現兩極化。運彩公會理事長何昱奇近日在臉書發出長文，砲火對準李洋，直指外界將改革過程簡化為新舊勢力的拔河，實際上卻是掩蓋了李洋嚴重的施政能力不足，更痛批運動部內部存在嚴重的信任、溝通與領導力危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何昱奇也不滿，李洋的奧運光環太亮，底下的政務官與事務官都躲在明星部長背後，不僅回應冷淡、態度高冷。（圖／記者李毓康攝）



何昱奇在文中質疑，外界支持李洋究竟是支持改革，還是僅因奧運金牌的光環？他以李洋最熟悉的羽球運動為例，指出去年羽球單顆價格已從40多元飆漲至100多元，羽球幾乎淪為「貴族運動」。從國小到大學的校隊與社團，皆面臨經費短缺、自行籌措練球資源的艱困挑戰。何昱奇重砲質疑：「面對物價飆漲，運動部到底做了什麼？給了學校單位什麼樣的因應措施？」他透露，因看不下去基層困境，過去一年他已自掏腰包捐贈破千萬元、約10萬顆羽球。

除了民生問題，何昱奇更揭露運動部內部的行政亂象。他批評，李洋的奧運光環太亮，導致底下的政務官與事務官紛紛躲在明星部長背後，不僅回應冷淡、態度高冷，甚至連最基本的溝通都變得困難。他更爆料，曾有督導小組成員提出「下一屆可以不要經銷商」的離譜建議，完全忽視全國數千名經銷商的生計與貢獻。

▲何昱奇發出千字長文砲轟運動部及部長李洋。（圖／翻攝何昱奇臉書）



何昱奇強調，他代表的是創造財源的運彩經銷商，而非接受補助的一方。他呼籲李洋應效法前總統李登輝的政治智慧，在穩固根基後逐步推動改革，而非僅靠強硬態度製造對立。他最後提醒執政黨，人民支持的是「成果」而非「光環」，若缺乏治理能力與溝通手腕，再高的人氣也終將消耗殆盡。