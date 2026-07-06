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巴洛貢領紅牌免禁賽　挪威教頭爆氣開轟FIFA:最糟糕決定

▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分獲得暫緩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊巴洛貢（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分獲得暫緩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

2026世界盃淘汰賽爭議持續延燒！美國主力前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）紅牌禁賽處分遭FIFA暫緩執行，接下來能夠繼續出賽，引發外界質疑。剛率領挪威淘汰巴西、闖進8強的總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）忍不住開砲，怒批這是FIFA犯下的「巨大錯誤」，更直言這項決定恐讓美國接下來的勝利永遠遭受懷疑。

巴洛貢在美國對波士尼亞與赫塞哥維納的32強戰中，因踩踏對手腳部，經VAR確認後遭直接紅牌罰下。按照規定，他原本將因停賽缺席下一場淘汰賽，不過FIFA隨後做出決定，將禁賽處分「緩期1年執行」，讓巴洛貢可以繼續出戰。

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這項決定立刻引發爭議，尤其外媒《The Athletic》指出，賽後美國總統川普（Donald Trump）曾緊急致電FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino），要求重新審視停賽處分，讓外界質疑是否涉及政治因素。

對此，挪威總教練索爾巴肯毫不留情批評FIFA，「這是FIFA非常大的錯誤，這是一個非常、非常、非常、非常、非常糟糕的決定，對足球這項運動來說也不是好事。」

索爾巴肯認為，這樣的決定不僅影響公平性，也會讓美國隊背負更多質疑，「如果他們接下來贏球，人們永遠會有所懷疑。如果巴洛貢進球，或者踢出好的表現，對手一定會非常憤怒。」

他進一步表示，就算美國最終一路晉級，這起爭議仍會伴隨球隊，「這件事會一直被放在旁邊討論，這就是FIFA做出的最糟糕決定。」

索爾巴肯也擔心FIFA開啟危險先例，「那下一次有人拿到紅牌時怎麼辦？如果有人要求取消處分，是不是也會被取消？」

從紅牌禁賽到處分暫緩，美國王牌前鋒重新獲得出賽資格，卻也讓FIFA公信力在淘汰賽階段受到考驗。

關鍵字： 2026世界盃巴洛貢FIFA爭議挪威美國

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