高祐錫轉戰雙城！確定迎大聯盟初登板　美媒看好成「樂透彩券」

▲韓國投手高祐錫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國投手高祐錫終於等到站上大聯盟的機會，根據美國媒體報導，底特律老虎已將高祐錫交易至明尼蘇達雙城，換回現金，由於合約中包含交易後必須登錄大聯盟26人名單的條款，高祐錫預計將正式迎來大聯盟初登板，成為韓國史上第30位登上大聯盟的球員。

美媒《The Athletic》記者海耶斯（Dan Hayes）指出，高祐錫的合約附帶交易移轉條款，因此雙城完成交易後，必須將他登錄至大聯盟名單，預計將於8日對守護者系列賽加入球隊。

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美媒《MLB Trade Rumors》也分析指出，高祐錫雖然今年未獲老虎邀請參加大聯盟春訓，大多數時間都在3A出賽，但仍繳出亮眼成績，不僅三振率達29.1%，本季至今也尚未被擊出全壘打，整體表現已證明具備挑戰大聯盟的能力。

雙城本季牛棚戰力並不理想，《MLB Trade Rumors》指出，球隊牛棚防禦率5.28、三振率19.9%、保送率11.5%、滾地球率39.7%，四項數據都排名大聯盟後段班，因此具備三振能力且擅長製造滾地球的高祐錫，正好符合球隊需求。

該媒體更形容，高祐錫對雙城而言是一張「低成本、高潛力的樂透彩券」，球團可先觀察他的表現，再決定交易截止日前是否持續補強，全力衝擊季後賽。

高祐錫2023年率領LG雙子奪下韓職總冠軍後，透過入札制度加盟聖地牙哥教士，簽下2年450萬美元合約，不過，他尚未完成大聯盟初登板，就先遭交易至邁阿密馬林魚，之後又因春訓期間手指骨折影響發展，最終遭球隊釋出。

今年他與老虎簽下小聯盟合約，雖一度被降至2A，但重新回到3A後逐漸找回身手，本季在3A出賽19場，繳出3勝1敗、3次中繼成功、2次救援成功、防禦率2.60的成績，27.2局送出32次三振，被打擊率僅0.162，WHIP為0.98。

值得一提的是，LG雙子曾因終結者劉泳澯受傷，希望高祐錫返韓助陣，但遭他婉拒，選擇繼續追逐大聯盟夢想，如今歷經教士、馬林魚、老虎後，高祐錫終於在生涯第4支球隊迎來等待已久的大聯盟機會。