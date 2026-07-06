鄭宗哲本季首次單場雙安！突襲短打秀快腿　紅襪7比5勝天使

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪6日（台灣時間）交手天使，台灣好手鄭宗哲擔任第9棒先發游擊手，前兩打席都敲出安打，寫下本季首次單場雙安，最終紅襪以7比5擊敗天使。

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天使1局下靠3支安打攻下2分取得領先，紅襪2局上馬上反擊，吉田正尚敲安後，杜蘭（Jarren Duran）轟出兩分砲，一棒扳平比數。

3局上，鄭宗哲首打席突襲短打，靠快腿衝上一壘，跑出內野安打，也點燃紅襪攻勢。阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出滾地球靠對方守備失誤上壘，康崔拉斯（Willson Contreras）隨後轟出3分砲，幫助紅襪取得5比3領先。

鄭宗哲4局上1出局後，再敲中外野安打，連兩打席敲安，寫下本季首次單場雙安，可惜留下殘壘。6局上第三打席，鄭宗哲遭到三振。

紅襪7局上再添保險分，阿布瑞尤擊出高飛犧牲打，吉田正尚隨後敲安補刀，將領先擴大。天使8局下靠阿德爾（Jo Adell）適時安打追回1分，9局下內托（Zach Neto）再開轟追近比分，不過紅襪終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）即時回穩，守住2分差勝利。

鄭宗哲8局上最後一打席也遭到三振，此戰4打數2安打，打擊率升至.211。本季首次雙安，目前累計6場出賽，合計4安打。

▲▼鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）