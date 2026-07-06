大谷翔平生日夜復出！適時安打點燃主場　但道奇仍遭教士斬斷3連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在右上臂二頭肌不適缺陣1場後，6日重返先發打線，面對聖地牙哥教士之戰全場3打數敲出1安打，貢獻1分打點，另選到1次保送，賽後打擊率為2成88；不過道奇終場2比5惜敗教士，近期3連勝也遭到中止。

當地時間5日正好是大谷翔平的32歲生日，他此役最大亮點出現在7局下兩出局一、二壘有人、道奇0比4落後時。

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面對教士左投莫雷洪（Adrián Morejón）內角偏高的速球，大谷翔平順勢將球擊向中外野，形成帶有1分打點的適時安打，二壘跑者塔克（Kyle Tucker）輕鬆跑回本壘，也讓主場球迷瞬間沸騰。

ドジャース 大谷翔平



タイムリーヒット

反撃の狼煙を上げる貴重なタイムリー！



①見三振

②右飛

③四球

④中安(打点1)#Dodgers Shohei Ohtani :©NBC pic.twitter.com/ocIBC1sf7E — 【MLB速報】放送地区【大谷速報】 (@MLB_comment) July 6, 2026

大谷翔平在4日對教士之戰，6局下第3打席時感到右上臂二頭肌不適，隨後在第7局打席中途退場，隔日也因此缺席比賽，這是他本季第5度未出賽。

所幸經過休養後狀況明顯好轉，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前談到他的身體狀態時表示，「根據防護員回報，他已經完全沒有先前那種不適或緊繃感，任何類似狀況都沒有；本人也覺得自己完全和平常一樣。」

比賽前，道奇球團也特別為壽星準備小驚喜，在大谷翔平、休息室座位上放了一頂「墨西哥帽」，讓他露出笑容；當他走進打擊區時，現場球迷也齊聲高喊「生日快樂」，氣氛相當熱烈。

大谷翔平雖然回到打線，並以生日適時安打替球隊追回分數，但道奇全場火力受限，全隊僅敲出4支安打，最終未能扭轉戰局；教士則靠7局上單局攻下4分奠定勝基，終場以5比2帶走勝利。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）