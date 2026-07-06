「台灣走路」又失業了！轉戰天使3A僅投3場再遭釋出

▲「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）再度遭到釋出。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

曾因名字發音被台灣球迷暱稱為「台灣走路」的右投沃克（Taijuan Walker），本季狀態持續低迷。根據大聯盟官網異動紀錄，沃克在6月下旬遭天使3A釋出，這是他今年離開費城人後，再度遭效力球隊釋出。

33歲的沃克本季原先效力費城人，不過開季表現不理想，出賽5場僅留下1勝4敗、防禦率9.13的成績，22.2局被敲出36支安打，另有17次三振與11次保送。費城人在4月決定將他釋出，結束雙方合作。

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費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）當時表示，「事情就是沒有成功運作。」他也透露，沃克感謝球隊給予機會，「他希望結果能有所不同，我們知道，他自己也知道，他已經盡了一切努力。」

離開費城後，沃克並未放棄延續職業生涯，隨後與洛杉磯天使簽下小聯盟合約，轉往3A尋求重返大聯盟機會。不過他在天使3A僅出賽3場先發，留下0勝2敗、防禦率4.91的成績，最終再度遭球團釋出。

沃克2023年與費城人簽下4年7200萬美元大合約，首季曾繳出15勝6敗、防禦率4.38成績，但之後表現逐漸下滑。效力費城期間合計89場出賽（71場先發），累積24勝25敗、防禦率5.12。