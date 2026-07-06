內馬爾世界盃最後一舞惹哭球迷！「未能成王的王子」洗版社群

記者胡冠辰／綜合報導

巴西足球天王內馬爾（Neymar Júnior）稍早在世界盃舞台留下最後身影，巴西6日於世界盃16強淘汰賽不敵挪威，無緣繼續挺進。

▲Neymar。（圖／路透社）



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內馬爾下半場替補登場，並在傷停補時階段罰進12碼，完成連續4屆世界盃都有進球的壯舉，不過終場哨響後，他跪倒在球場上痛哭，也為國家隊生涯畫下令人鼻酸的句點。

賽後多家巴西媒體報導，內馬爾談到自己的國家隊生涯時表示，「我已經竭盡全力，這裡是開始，也是結束。」這番話也被外界解讀為他正式告別巴西國家隊。

Neymar respondeu a minha postagem no mesmo jogo. Inacreditável



Fez tudo oq eu disse https://t.co/z9wjFsFVJl pic.twitter.com/pAmzrZ9NyR — Alex Moretti (@Alexmorettibr) July 5, 2026

內馬爾多年來一直被視為巴西進攻核心，承載著「足球王國」重返世界之巔的期待，本屆世界盃雖未能帶領巴西奪冠，但他在最後一戰仍挺身而出，寫下個人連續4屆世界盃進球紀錄，成為他國家隊生涯最具象徵性的告別畫面。

消息曝光後，社群平台X湧入全球球迷留言，不少人向這位巴西王牌致敬；球迷感性表示，「謝謝你，傳奇」、「再見了，內馬爾，我們永遠不會忘記你」、「謝謝你為巴西奉獻一切，向你致敬。」

也有球迷惋惜內馬爾終究未能完成世界盃奪冠夢，留下「未能成王的王子」的遺憾；有球迷寫道，「他是從未成為國王的王子」、「他真的已經非常努力了」、「這是一段美好的旅程啊，內馬爾。」

即使未能捧起大力神盃，內馬爾一路走來的足跡，仍獲得廣大球迷肯定。

此外，不少球迷同樣不捨這位陪伴一個世代的超級球星退場，紛紛留言，「內馬爾要引退了嗎？最後那顆12碼，是不是一份贈禮呢？辛苦了」、「內馬爾從國家隊引退了啊，自己這個世代的球員退役真的太令人難過」、「因為內馬爾從國家隊引退，我哭著搭電車，我真的覺得自己像個怪人。」