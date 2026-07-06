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巴西爆冷出局！教頭低調搖頭未受訪　兒子代父發聲讚哈蘭德世界級

▲巴西教頭兒子兼助理教練安切洛蒂（Davide Ancelotti）代為受訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西教頭兒子兼助理教練安切洛蒂（Davide Ancelotti）代為受訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巴西在2026年美加墨世界盃16強以1比2不敵挪威，爆冷遭淘汰，賽後記者會卻由總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的兒子兼助理教練大衛・安切洛蒂（Davide Ancelotti）代為受訪。被問到父親為何缺席時，他坦言，「我不知道。」

巴西遭挪威淘汰後，原本外界關注安切洛蒂如何說明敗因，不過賽後出席訪問的是大衛。當被問到父親缺席原因，他表示，「我不知道，可能是因為比賽當下的情緒吧。這不是該問我的問題。」

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根據轉播畫面，賽後可以看到安切洛蒂被巴西足協（CBF）媒體團隊引導前往受訪區，但他直接走過，隨後還搖頭示意「不」，接著走向休息室。

大衛則代為說明，上半場巴西原本有機會靠十二碼先馳得點，為何由吉馬良斯（Bruno Guimarães）主罰。他表示，「這是每場比賽都會事先決定好的安排，我們都會在賽前會議中確認，這是教練團的決定。足球比賽中會罰丟十二碼，今天發生在我們身上。」

談到遭淘汰，大衛也難掩失落，並提到梅開二度的挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）。他說，「他是世界級球員。在這種賽事中，你可能會因為很小的錯誤付出代價。一場比賽就會讓你出局，今天這件事發生在我們身上。我們承擔責任，也非常難過，現在我們的情緒非常低落。」

大衛自安切洛蒂接掌巴西國家隊後，便加入父親的教練團。2025年他曾短暫離開，轉任巴甲博塔弗戈總教練，不過2026年初離開球隊後，再度回到巴西國家隊教練團。

關鍵字： 巴西教頭安切洛蒂助理教練足球新聞體育消息

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