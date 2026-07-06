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不是靠天賦！恩師揭哈蘭德「前1%職業素養」　造就當今世足神話

記者林緯平／綜合報導

賽前不被看好的挪威，硬是在16強淘汰五星巴西！美加墨世界盃，挪威靠著「新世代魔王」哈蘭德（Erling Haaland）在比賽尾聲連進2球，以2比1擊敗巴西首度闖進八強。這場比賽讓內馬爾迎來國家隊最後一舞，更向全球展現哈蘭德無可救藥的求勝心。

▲▼挪威當家神射手哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威當家前鋒哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

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魔王降臨！下半場連轟2球接管戰局

面對陣容華麗的森巴軍團，挪威全場多處於被動。教練中場提醒「耗盡對手體力再給予致命一擊」，哈蘭德完美執行，在第79分鐘接獲隊友傳中，以一記暴力的頭槌破網打破僵局；隨後在第90分鐘，他再度於禁區邊緣起腳遠射破門，徹底宣判巴西死刑。即使內馬爾在補時階段靠12碼罰球追回1分，依然無力回天，賽後錯愕的巴西球迷也只能無奈見證這場史詩級爆冷。

7顆進球領跑金靴　強悍心態締造歷史

「這感覺就像是上帝的禮物！」賽後哈蘭德興奮地敲打著大鼓，與全場球迷嗨跳「維京戰吼」。單場梅開二度後，他在本屆世界盃狂轟7球，與梅西、姆巴佩並列金靴獎領跑者。能在高壓淘汰賽中展現殺手本色，正應證他強悍的心理素質。昔日在薩爾斯堡紅牛的恩師馬舒（Jesse Marsch）就曾一語道破：「哈蘭德最可怕的不是天賦，而是無所畏懼的贏家心態。」

從小鎮練出的魔王！不靠天賦靠職業道德

這股「少說多做」的韌性，源自哈蘭德成長的挪威小鎮布萊恩。馬舒曾盛讚，哈蘭德真正讓人畏懼的是他對進步的執著與極致的職業素養。小時候身材瘦小的他，不得已學會用腦袋踢球；如今長成195公分的巨獸，他仍保持著無比的自律與對勝利的渴望。這次在世界盃一戰封神，絕對不是偶然，而是他永不滿足的心態所淬鍊出的偉大。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德挪威

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