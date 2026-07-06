八村壘洛城生涯恐結束！美媒曝湖人補強首選轉向庫明加

▲日籍混血前鋒八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

上季效力湖人的日本混血前鋒八村壘未來動向出現變數。根據NBA記者費雪（Jake Fischer）報導，湖人目前已不再將續留八村視為休賽季主要目標，這位季後賽打出生涯代表作的側翼，重返洛杉磯的機會正逐漸降低。

八村自2023年轉戰湖人後，一直是球隊重要輪替球員，憑藉穩定外線與中距離能力提供火力。上季他出賽68場，平均繳出11.5分、3.3籃板，投籃命中率高達51.4%，維持高效率表現。

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進入季後賽後，八村更成為湖人可靠攻擊點，10場比賽平均攻下17.5分、4籃板，投籃命中率54.9%，三分球命中率更飆上56.9%，原先外界認為他有機會獲得一張新合約。

沒想到湖人在休賽季補強方向逐漸改變，費雪指出，目前八村已不在球團優先計畫內，湖人更傾向尋找具備運動能力、防守多個位置，且能搭配唐西奇（Luka Doncic）的側翼球員。

其中，老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）被視為湖人現階段側翼補強首選。球團已與庫明加陣營保持聯繫，希望提供這位23歲前鋒更明確角色，讓他在唐西奇身邊發揮身體天賦。

不過湖人若想成功簽下庫明加，仍需要先解決薪資空間問題，加上騎士、公鹿等隊同樣傳出有意爭取，競爭並不輕鬆。隨著球團補強方向逐漸明朗，八村未來是否還會披上紫金戰袍，也增添更多變數。