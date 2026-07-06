巴西浪費機會慘遭淘汰　隊長馬基尼歐斯向全國致歉：我們犯了錯

記者胡冠辰／綜合報導

世界盃淘汰賽6日在紐約登場，傳統強權巴西以1比2不敵挪威無緣晉級，最終止步16強；賽後巴西隊長馬基尼歐斯（Marquinhos）難掩失落，坦言球隊浪費了該把握的機會，也向一路支持的巴西球迷致歉。

▲Marquinhos與巴西門神Alisson Becker。（圖／路透社）



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巴西本屆賽事被寄予厚望，不過面對挪威一役未能順利跨過淘汰賽關卡。馬爾基尼奧斯賽後接受訪問時神情沉重表示，「此刻，甚至很難用言語表達。」

談到比賽過程，馬爾基尼奧斯指出，世界盃淘汰賽的細節往往會決定勝負，「以我們的經驗來看，我們知道這類比賽非常艱難，每一顆球都具有決定性的意義。」

「而今天，對手確實把握住了來到他們面前的機會，我們則浪費了自己的機會；在世界盃上，犯錯較少的球隊，最終才能前進到下一個階段，並取得勝利。」

Marquinhos, capitão, lamenta eliminação do Brasil, diz que qualquer bola é decisiva em mata-mata e que quem erra menos passa de fase: "Eu, como capitão, e os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa pra nova geração possa ter tranquilidade pra trabalhar" #BRAxNOR. pic.twitter.com/01gPE0TWLd — Deriky Pereira (@derikypereira) July 5, 2026

身為隊長，馬爾基尼奧斯也主動承擔敗戰責任；他表示「我認為，責任應該由隊長承擔，而我們這些資深球員也必須背負起來，我希望讓下一個世代的球員能夠沉著投入比賽，也認為我們應該對年輕球員保持耐心。」

馬爾基尼奧斯強調，巴西全隊已經盡力拚戰，但在關鍵時刻未能完成該有的終結，「我們付出了很多，但在必須確實把握住的地方犯了錯。」

「現代足球非常均衡，各隊之間的水準也十分接近，現在只能從這次的教訓中學習，並向巴西國民，以及所有進場到球場、親眼見證這一切的人道歉。」

對於巴西提前出局，馬爾基尼奧斯最後仍表示，球隊必須從失敗中重新站起來，「我們要從錯誤中學習，努力在下一屆世界盃留下出色的成績。」