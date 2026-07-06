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三獅軍團突破魔鬼主場！貝林漢姆2球領銜　英格蘭3比2險勝墨西哥

▲▼Harry Kane、Jude Bellingham。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱恩、貝林漢姆都替英格蘭踢下分數。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽，英格蘭頂住少打1人的劣勢，靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）3分鐘內狂轟2球，以及隊長凱恩（Harry Kane）的12碼罰球，最終以3比2險退地主墨西哥挺進8強，下一戰將強碰「魔人」哈蘭德領軍的挪威。

貝林漢姆頭槌連發 打破墨西哥0失球金身

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開賽前墨西哥挾帶4戰0失球的完美防禦，卻在第36分鐘遭英格蘭無情瓦解。貝林漢姆接獲隊友橫傳，在禁區直接頭槌破網首開紀錄；短短2分鐘後，他再度展現頂級門前嗅覺，單場梅開二度瞬間澆熄滿場地主球迷氣焰。雖墨西哥隨後在第43分鐘靠著基尼奧內斯（Julián Quiñones）於混戰中踢進1球，但英格蘭半場仍握有領先優勢。

匡薩染紅退場　雙方上演12碼對決

下半場戰局風雲變色，第53分鐘英格蘭後衛匡薩（Jarell Quansah）因滑剷犯規，經VAR檢視後直吞紅牌，讓三獅軍團陷入10打11的絕境。不過英格蘭攻勢未歇，第58分鐘對手門將禁區內犯規送出12碼，隊長凱恩操刀穩穩罰進擴大領先；然而第66分鐘，凱恩也在自家禁區防守犯規，同樣經VAR確認後由墨西哥老將希門尼斯（Raúl Jiménez）回敬一顆12碼，比數咬近至3比2。

▲▼英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）。圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭門將皮克福德（左）表現出色。圖／達志影像／美聯社）

三獅死守大巴陣　8強對決魔人哈蘭德

比賽尾聲，少打一人的英格蘭擺起「大巴陣」死守，門將皮克福德（Jordan Pickford）更屢次上演神撲救，成功化解墨西哥的狂轟猛炸。此役雖受雷擊影響延後1小時開踢，且面臨十萬名東道主球迷的「魔鬼主場」壓力，英格蘭仍展現強大底蘊搶下8強門票，接下來將面臨嚴峻考驗，正面迎擊由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威。

關鍵字： 2026世足世界盃英格蘭

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