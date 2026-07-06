村上宗隆最快明星賽前回歸！白襪教頭嗨喊：真的很興奮

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

白襪日籍重砲村上宗隆距離重返大聯盟越來越近，因右大腿後側拉傷進入傷兵名單的他，預計8日（台灣時間）開始在3A進行復健賽。總教練維納布爾（Will Venable）也透露，村上相當有機會趕在明星賽前回到大聯盟賽場

村上在5月29日面對老虎之戰，跑向一壘時造成右大腿後側拉傷，隔天被放進10天傷兵名單。檢查結果為第2級拉傷，球團當時評估需要4至6週恢復。經過休養後，他已完成跑壘測試，並預計前往3A夏洛特進行約一週復健調整。

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維納布爾表示，球團會依照村上的恢復狀況謹慎安排，「我們重視他的傷勢情況、嚴重程度以及恢復過程。雖然有計畫，但如果他的恢復順利、狀態也很好，不一定需要打滿所有復健賽。」

「也就是說，我們會每天觀察狀況做決定，至少會讓他出賽幾場，之後再看看情況。」維納布爾補充。若一切順利，村上最快有機會在明星賽前，於白襪主場面對運動家的3連戰中回歸。

儘管村上缺陣期間外界一度擔心白襪火力受影響，但球隊打出16勝15敗戰績，在美聯中區保持競爭力。不過維納布爾仍強調，村上的存在對球隊意義重大，並拿過去教士時期隊友、317轟強打岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）作為例子。

「當那種等級的球員待在打線裡，每個人都會相信球隊能贏球。」維納布爾表示，「不只是他在場上的表現而已，想到他有機會回來，我真的非常興奮。」