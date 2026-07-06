新竹3x3籃球盃預賽圓滿落幕！決賽7/11-12市府前登場

▲新竹3x3籃球賽預賽圓滿落幕。（圖／新竹市政府提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹市政府舉辦的「風城耀動 城市3耀」3對3籃球賽，4日至5日在香山綜合運動場完成預賽，共吸引721位選手、185支隊伍參賽，角逐國中、高中、公開、企業及親子等組別。

首日賽程中，親子組成為全場焦點，不少家庭全員動員，甚至三代同堂組隊參賽，透過籃球增進親子互動，也留下珍貴回憶。參賽家庭表示，能與家人一起站上球場，比賽輸贏已不是最重要，而是享受彼此合作、共同完成挑戰的過程。

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第二天則由公開組與企業組接力登場，吸引不少來自新竹科學園區及在地企業的工程師參賽，利用假日走進球場，以運動紓解工作壓力，延續對籃球的熱愛。多位參賽者表示，希望透過賽事促進企業交流，也期待未來有更多優質籃球活動在新竹舉辦。

▲新竹3x3籃球賽預賽圓滿落幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹市長高虹安表示，本次預賽首度於香山綜合運動場風雨球場舉行，完善的運動設施提供市民更優質的運動環境。看到親子家庭、青年學子及企業團隊共同參與，充分展現3對3籃球全民參與、世代共融的魅力。





▲新竹市長高虹安（中）。（圖／新竹市政府提供）

市府表示，預賽晉級隊伍將於7月11日至12日前往新竹市政府前廣場參加總決賽，在國際規格3對3球場爭奪各組冠軍，歡迎市民朋友一起到場為選手加油，共同感受新竹城市籃球的熱血氛圍。