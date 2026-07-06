201公分前名將自嘲「要被雷打也是我」　墨英戰前幽默發文笑翻

▲前英格蘭代表前鋒克勞奇（Peter Crouch）。（圖／X:Peter Crouch）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強墨西哥對英格蘭之戰，賽前因惡劣天候與落雷風險延後開踢，讓球迷苦等。不過英格蘭退役名將克勞奇（Peter Crouch）趁機在社群開玩笑，身高201公分的他自嘲寫下，「如果有人會被雷打到，那應該就是我吧。」一句話笑翻球迷。

If anyone gets hit by lightning it’s me isn’t it pic.twitter.com/n7BHZPh7w4 [廣告]請繼續往下閱讀... July 5, 2026

墨西哥與英格蘭之戰原定當地時間5日晚間6點，在墨西哥城阿茲特克體育場登場，不過國際足總（FIFA）賽前宣布，由於天候不佳，現場有落雷可能，比賽開踢時間延後1小時。

等待比賽期間，現身場邊的前英格蘭代表前鋒克勞奇在社群平台更新自拍照，背景正是比賽場地。他利用自己201公分的高大身材開玩笑表示，「如果有人會被雷打到，那應該就是我吧。」

克勞奇球員時期以高大身材與空中優勢聞名，退役後也常以幽默形象受到球迷喜愛。這次在世界盃16強大戰前的自嘲貼文，立刻引來不少球迷留言，「你真的太棒了」、「拜託不要逗我笑」、「你應該躲得過吧」、「可以幫忙看看雲上面發生什麼事嗎？」甚至有人笑稱，「長頸鹿先生，請快去找避難處。」

原本因雷雨延賽讓現場氣氛焦急，克勞奇一句幽默發文，也讓等待比賽的球迷稍微放鬆心情。