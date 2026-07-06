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巴西12碼罰球人選遭質疑、調度被炎上！巴西安帥說是一時之選

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽爆出史詩級巨震，五星巴西以1比2不敵天敵挪威慘遭淘汰，不僅連「保底8強」的最後自尊宣告瓦解，更寫下隊史首次連續6屆無緣冠軍的屈辱紀錄。賽後巴西國內輿論全面崩盤，球迷與媒體將砲火一致對準總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的排兵布陣與12碼罰球人選。

▲巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）安排吉馬良斯（Bruno Guimarães）執行12碼罰球。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）安排吉馬良斯（Bruno Guimarães）執行12碼罰球。（圖／達志影像／美聯社）

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此役上半場第14分鐘，巴西獲得12碼良機，但中場大腦吉馬良斯（Bruno Guimarães）主罰遭挪威門將尼蘭（Örjan Nyland）神勇撲出，錯失絕佳先發制人的機會。

對此，安切洛蒂在賽後在混彩區上主動攬下責任表示，根據隊內統計，最佳的罰球手依序是蒂亞戈（Igor Thiago）、內馬爾（Neymar）與拉菲尼亞（Raphinha），但在當時場上的球員中，吉馬良斯確實是最好的第一選擇，其次則是馬蒂內利（Gabriel Martinelli）。他強調人選是根據練習狀態決定，責任全在自己。

▲巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）執行12碼罰球卻被擋下。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西吉馬良斯（Bruno Guimarães）執行12碼罰球卻被擋下。（圖／達志影像／美聯社）

然而，巴西媒體與球迷對此說法並不買單。巴西媒體《ge》與《Lance!》指出，吉馬良斯生涯至今僅僅主罰過4次12碼，根本不是隊內的正規賽主要罰球人選。

此外，輿論更猛烈抨擊安切洛蒂的棄用邊路好手L.亨利克（Luiz Henrique ），這位曾率領博塔福戈奪得南美解放者盃與巴西全國錦標賽冠軍，並榮獲南北美年度最佳球員（南美解放者盃MVP）的進攻利器，在本屆大賽中僅在首戰對摩洛哥時短暫登場，隨後便遭到無情冰凍，令巴西全國球迷深感憤怒與不解。

面對排山倒海的質疑，安切洛蒂在賽後仍堅稱不後悔接下這份工作，並拒絕承認這是森巴軍團一個時代的終結。他語帶堅定地表示，自己和球迷同樣深感悲痛，但並不認為這是一個週期的結束，反而應視為新週期的起點。他承諾將會繼續努力並嘗試全新的戰術理念，將這次的挫敗化為未來改善的養分，並向在休息室痛哭的球員們表達了由衷的致敬與感謝。

關鍵字： 2026世足世界盃巴西安切洛蒂挪威16強賽

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