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內馬爾替補登場挨轟「幾乎動不了」　專家直指：他讓維尼修斯遠離球門

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃淘汰賽16強賽6日在紐約登場，力拚隊史第6座冠軍的「足球王國」巴西，最終以1比2不敵挪威，提前止步16強，爆出本屆賽事一大冷門。

▲Vinícius與Erling Haaland英雄惜英雄。（圖／路透）

▲Vinícius與Erling Haaland英雄惜英雄。（圖／路透）

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挪威此役最大功臣，是被稱為「魔人普烏」的哈蘭德（Erling Haaland）；效力英超曼城的他在本場比賽梅開二度，幫助挪威擊敗強敵巴西。

巴西方面，內馬爾（Neymar Júnior）雖在比賽尾聲操刀12碼破門替球隊追回一分，但已無力改變戰局；巴西其實早在開賽第14分鐘就獲得12碼機會，不過吉馬良斯（Bruno Guimarães）卻意外失手，錯失大好機會，也成為比賽重要轉折。

針對巴西出局原因，英國媒體《BBC》引述南美足球專家維克里（Tim Vickery）的看法；他直指內馬爾替補登場反而打亂巴西原有配置，「我簡直不敢相信內馬爾竟然替補上場。」

「他幾乎處於無法移動的狀態，也因此球隊不得不重新調整陣型；巴西必須讓維尼修斯（Vinícius Júnior）和恩德里克（Endrick）遠離球門，結果導致防守變得薄弱，最後丟了2球。」

維克里進一步將矛頭指向總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti），認為他賽前所設下的用人原則在這場比賽中全被打破。

「安切洛蒂總教練曾設下幾條紅線，包括『內馬爾必須拿出足以配得上復出的表現』，以及『不啟用受傷球員』，但這些紅線他全部都打破了。」

維克里也形容，這場失利對巴西而言是徹底失敗，「這完全是一場大失敗，接下來要怎麼辦？安切洛蒂總教練可是簽了4年合約，我認為巴西需要更根本性的解決方案。」

關鍵字： 2026世足、巴西、足球、挪威、哈蘭德、尼蘭、維尼修斯

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