哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

記者林緯平／綜合報導

足球場上不僅有激烈的廝殺，更有英雄惜英雄的動人時刻！一段賽後影片在社群媒體瘋傳，挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）賽後受訪時，巴西球星維尼修斯（Vinícius Jr.）經過上前給予熱情擁抱。兩大頂級球星世紀同框，展現絕佳體育精神。

▲哈蘭德（中）已累積7顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

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只有強者才懂強者！受訪突襲引爆話題

挪威在以2比1擊敗巴西後，哈蘭德當時正專注地對著鏡頭發表賽後感言，沒想到路過的維尼修斯不但沒有默默走開，反而直接上前打斷訪問，給了這位神級前鋒一個大大的擁抱。哈蘭德見狀也立刻露出燦爛笑容，熱情拍背回應對方的致意。這段互動完美捕捉了頂尖運動員之間「只有強者才懂強者」的惺惺相惜，影片一釋出便獲得龐大迴響。

Vini Jr cumprimentando Haaland durante a entrevista do atacante norueguês.



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球迷瘋猜未來動向 敲碗「來皇馬組宇宙艦隊」

這一抱不僅是友誼的展現，更挑動了全球球迷與媒體的敏感神經。許多網友紛紛在影片下方留言「這畫面太美了」、「未來的金球獎得主們」，甚至有不少皇家馬德里的死忠球迷開始幻想兩人未來同隊的可能性，直呼「維尼修斯是在幫皇馬私下招募哈蘭德嗎？」多元的解讀與公眾的熱烈關注，讓這段溫馨插曲增添了更多話題性，成為賽後最具討論度的焦點。

競爭對手更是朋友 體現最高運動家精神

綜觀本屆美加墨世界盃，哈蘭德與維尼修斯無疑是新世代最具代表性的看板人物，兩人身價皆處於世界足壇頂尖，且在本屆賽事都有精彩進球鏡頭。然而，這段賽後影片打破了死敵的刻板印象，證明了兩人在追求勝利的同時，依然能對彼此的才華抱持最高敬意，為現代體育賽事留下極具代表性的一幕。