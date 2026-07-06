96年歷史奇觀！5冠巴西、4冠德國首次無緣8強

▲世界盃4冠德國、5冠巴西雙雙在8強前就遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃隨著奪冠大熱門巴西代表隊以1比2爆冷不敵挪威代表隊止步16強，加上四屆冠軍德國代表隊先前於32強淘汰賽意外落馬，這兩大世界盃歷史上最成功的「最多冠強權」，在會內賽近百年歷史中，首度在同一屆賽事雙雙無緣8強，象徵世界足壇版圖迎來全新洗牌。

巴西代表隊此前22次參與世界盃，曾奪下5次冠軍、2次亞軍、2次季軍與2次第4名，並有8次止步於8強。在漫長的隊史中，巴西僅有3次未能躋身8強，分別為1934、1966與1990年。這項「至少保底8強」的強權自尊，在今日不敵挪威後，宣告在美加墨大會狼狽瓦解。

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而另一大足壇巨人德國代表隊，隊史21次參賽共獲得4次冠軍、4次亞軍、4次季軍與1次第4名。德意志坦克此前也僅有4次無緣8強，分別是1938年、2018年、2022年以及本屆2026年。這兩大強權本屆提前倒下，創下世界盃自1930年舉辦至今96年來最震撼的歷史奇觀。

回顧近百年的世界盃歷史，這兩大最多冠巨人一直呈現微妙的「互補」關係。在巴西僅有的3次無緣8強中（1934、1966、1990年），德國分別高居第3名、亞軍與冠軍；而在德國落馬的4屆賽事中（1938、2018、2022、2026年），巴西則分別名列季軍、8強、8強與16強。過去只要一隊陷入低谷，另一隊定會挺身撐起江山。

如今，在擴軍至48支球隊的本屆美加墨世界盃中，德、巴兩大傳統巨人不再享有歷史光環的庇護，首次在同一大賽中集體提早倒下。