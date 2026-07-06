道奇菜鳥捕手初登場前收噩耗　妹妹、繼母委內瑞拉強震罹難

▲奧方佐（Eliezer Alfonzo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇26歲菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo Jr.）5日剛升上大聯盟，原定6日迎來生涯初登場，卻在賽前傳來噩耗。受到委內瑞拉強震影響，他失聯多日的16歲妹妹艾莉安娜（Eliana）與繼母派翠西亞（Patricia）被尋獲時已不幸罹難。

根據美媒《Yahoo Sports》報導，委內瑞拉6月24日發生兩起強震，阿方索的妹妹與繼母當時住在拉瓜伊拉（La Guaira）一間飯店內，地震後失聯超過一週。阿方索的父親、前大聯盟捕手老阿方索（Eliezer Alfonzo Sr.）持續在飯店瓦礫堆中尋找家人，並協調重型機具協助搜救。

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搜救過程中，救難人員曾在4日找到艾莉安娜的愛犬，牠仍幸運生還，也尋獲派翠西亞的手機。不過兩人最終仍在6日被證實罹難。老阿方索地震發生前曾與家人同住該飯店，但事發時因前往管理委內瑞拉職棒球隊Delfines de La Guaira而不在現場。

委內瑞拉6月24日晚間6點04分發生規模7.2強震，不到1分鐘後附近又發生規模7.5地震。根據《紐約時報》報導，截至5日已有超過2900人死亡、約1萬6600人受傷，災區至今仍持續從瓦礫中尋找失聯者。

阿方索今年26歲，已在小聯盟打拚第10個球季。他2016年以自由球員身分加入老虎體系，去年升上3A，季後成為自由球員後與道奇簽下小聯盟合約。本季效力道奇3A奧克拉荷馬城彗星，繳出打擊率.313的成績。

道奇近期因主戰捕手史密斯（Will Smith）因頸部傷勢進入傷兵名單，需要補強捕手戰力，阿方索因此在5日獲得升上大聯盟機會。儘管賽前得知家人噩耗，他仍照常在6日對教士之戰先發出賽，迎來大聯盟初登場。

阿方索在帽子上寫下悼念家人的文字，帶著悲痛踏上大聯盟舞台。他生涯首打席站上打擊區時，也獲得道奇主場球迷起立鼓掌，現場以掌聲向這名承受巨大傷痛的菜鳥捕手致意。